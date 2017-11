Luigi di Maio "spegne" in confronto tv con Matteo Renzi, previsto per domani a DiMartedì di Giovanni Floris, su La7. "Il Pd è politicamente defunto (...) non sappiamo neanche se Renzi sarà il candidato premier del centro sinistra - scrive Di Maio su Facebook - Anzi, secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media, a breve ci sarà una direzione del Pd dove il suo ruolo sarà messo in discussione. Il nostro competitor non è più Renzi o il Pd. Combattiamo contro l'indifferenza che genera l'astensione". E sul duello tv tra i candidati premier del Movimento 5 Stelle e Pd: "Avevo chiesto il confronto con Renzi qualche giorno fa, quando lui era il candidato premier di quella parte politica. Il terremoto del voto in Sicilia ha completamente cambiato questa prospettiva. Mi confronterò con la persona che sarà indicata come candidato premier da quel partito o quella coalizione", scrive il pentastellato mentre va a avanti lo spoglio delle regionali siciliani: una sfida tra centrodestra e M5S, con il conseguente crollo del centrosinistra.

"Da domani sono al lavoro per portare il MoVimento 5 Stelle tra quattro mesi davanti al Presidente della Repubblica per ricevere l'incarico di Governo. Questo fine settimana vado a Washington per incontri al Congresso e al Dipartimento di Stato. Siate orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Siamo il primo Movimento d'Europa e se alle regionali e alle comunali abbiamo oltre il 30% possiamo arrivare ben oltre alle politiche", scrive Di Maio.