Urne aperte in Sicilia chiamata al voto per le elezioni Regionali. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 e le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire da domani alle 8. La scelta di iniziare lo spoglio il giorno dopo la votazione ha scatenato aspre polemiche fino alla richiesta di un "rafforzamento della sorveglianza dei seggi". Per questo il ministro degli Interni, Marco Minniti, già nei giorni scorsi, ha inviato una nota ai prefetti per chiedere di sorvegliare i "momenti più delicati del voto e dello scrutinio dove più spesso si verificano irregolarità".