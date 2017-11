C'è anche un condannato nelle liste elettorali siciliane del Movimento 5 stelle. Si tratta di Gionata Ciappina, 43 anni, ex carabiniere, condannato dal Tribunale militare di Napoli a due mesi di reclusione il 20 maggio 2015, per violata consegna e abbandono di posto aggravato in concorso. La sentenza sarebbe stata poi confermata nel maggio 2016 in appello. Lui e un suo collega coinvolto nell'inchiesta avrebbero quindi ottenuto la sospensione condizionale e la non menzione.

"Ha mentito ed è fuori dal M5S", annuncia sulla sua pagina Facebook Giancarlo Cancelleri, parlando del candidato grillino Gionata condannato dal Tribnale militare di Napoli a due mesi di reclusione. "La condanna lieve e di 2 mesi che ha ricevuto Ciappina dal tribunale militare, per un reato militare (ossia violata consegna quando era militare), prevedeva la non menzione nel casellario giudiziale per questo non potevamo saperlo e lui non ci ha informato - dice Cancelleri che annuncia l'espulsione di Ciappina dal M5S - Il MoVimento 5 Stelle non fa sconti neppure su una condanna lieve di due mesi del tribunale militare".