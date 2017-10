Due mesi di ferie sono pochi. Il Parlamento chiude ancora

Tra una settimana si vota in Sicilia. Per i parlamentari è il pretesto buono per concedersi un altro po’ di vacanze. I 49 giorni di ferie già fatti quest’anno (a fine 2017 saranno come minimo 60), probabilmente, non erano abbastanza. I deputati sono esentati dal presentarsi in Aula perché le sedute sono sospese per una settimana. Tenere aperto Montecitorio avrebbe turbato gli ultimi giorni di campagna elettorale nell’isola. Gli onorevoli lo trovano del tutto normale, d’altronde è «prassi istituzionale». Sarà anche un’abitudine consolidata, ma stride con i privilegi che separano sempre più i rappresentanti del popolo dal popolo stesso. Anche l’anno scorso il Parlamento aveva bloccato i lavori nella settimana prima del referendum costituzionale del 4 dicembre. I politici erano troppo...

