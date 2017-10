Via libera del Consiglio dei ministri alla delibera per la riconferma del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco che si appresta a ricoprire la carica per altri sei anni. La delibera del Consiglio dei ministri è arrivata dopo il parere positivo alla riconferma espresso dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. E' atteso ora l'atto vero e proprio di nomina da parte del Presidente della Repubblica con un Dpr.

E' stato un Consiglio dei ministri "lampo", di circa mezz'ora, quello che ha ratificato la proposta di conferma di Visco. Alla riunione erano assenti la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi, il ministro delle Politiche Agricole e vice segretario del Pd, Maurizio Martina, il titolare dello Sport, Luca Lotti, e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin.

La decisione potrebbe aprire una nuova ferita nei rapporti tra il presidente del Consiglio e il segretario del Partito democratico Matteo Renzi. Quest'ultimo aveva detto mercoledì che "se il presidente del Consiglio decide di confermare Visco io non lo condivido, ma andiamo avanti lo stesso". Oggi invece, parlando alla presentazione del libro di Bruno Vespa "Soli al comando", ha stemperato i toni e ha detto che la conferma del governatore di Banca d'Italia "non ha incrinato il rapporto di Matteo Renzi con Paolo Gentiloni".