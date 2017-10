"Il fatto che il presidente del Senato veda passare una legge elettorale redatta in altra Camera senza poter discutere, senza poter cambiare nemmeno una virgola è stata una sorta di violenza che ho voluto rappresentare con la mia scelta". Il presidente del Senato Pietro Grasso spiega così ai giornalisti le sue dimissioni dal gruppo Pd dopo l'approvazione della legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum Bis.

Grasso ha aggiunto che si è dimesso "dopo e non prima per rispetto delle istituzioni. E' stata una scelta molto sofferta. Ho ritenuto di lasciare il Pd perché non mi riconosco più né nel merito né nel metodo".