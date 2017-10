D'Alema all'attacco: Gentiloni bugiardo come Renzi

Dalla approvazione del Rosatellum "Gentiloni esce profondamente ridimensionato sul piano della sua qualità di statista: avendo solennemente promesso che il governo non si sarebbe ingerito, mettendo la fiducia è diventato come Renzi, è ufficialmente un bugiardo come Renzi". L'attacco frontale al premier e al segretario del Pd arriva da Massimo D'Alema "Ed è forse quello che Renzi voleva - aggiunge , ospite di Circo Massimo su Radio Capital - era indispettito dalla maggiore credibilità di Gentiloni. Un effetto collaterale voluto credo sia stato quello di ridurre la credibilità di Gentiloni. Il che ci fa capire la carica distruttiva di questo leadership, che per sopravvivere deve distruggere i suoi, umiliare i suoi collaboratori".

Il bilancio dell'ex dem è spietato: "Noi siamo di fronte al fallimento della politica del Pd e del suo leader, il Pd è stato condotto con scarso senso di responsabilità, e sicuramente la Sicilia non sarà un brillante risultato del Pd. Io vedo una deriva sempre più avventurista e neocentrista, conservatrice opposta ai valori del centrosinistra e fallimentare. Renzi ha sfasciato il centrosinistra e il suo partito", la conclusione di D'Alema.

"Noi siamo impegnati in un momento di costruzione di un movimento nuovo, si avvertiva il bisogno che tornasse ad esserci una forza autenticamente di centrosinistra, si era creato un vuoto nella politica da colmare", ha detto l'esponente di Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista. "Mi sono stati chiesti passi di lato, di dietro, avanti - ha aggiunto D'Alema -. Mi candiderò? Io mi affido alle decisioni che verranno prese dai militanti, dai cittadini, dagli elettori della sinistra, io penso che i candidati debbano essere scelti dai cittadini".