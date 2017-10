Rosatellum Bis, prosegue il voto di fiducia sulla legge elettorale

Dopo l'approvazione dei primi quattro articoli, via libera del Senato anche all’unico articolo della legge elettorale, il quinto, con la clausola di invarianza finanziaria, sul quale non è stata posta la questione di fiducia. È iniziata quindi la chiama per il quinto e ultimo voto di fiducia, sull’art.6 del "Rosatellum".