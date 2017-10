Referendum Nord, successo scontato

Una richiesta forte di autonomia è stata formulata con il voto referendario dal popolo veneto, mentre in Lombardia il responso delle urne è stato meno eclatante (i milanesi hanno in larga parte disertato le urne), ma da oggi si apre una complessa trattativa, regolata dalla carta costituzionale, con il governo centrale per l’ampliamento delle competenze e sulla redistribuzione delle risorse fiscali. Nella regione governata da Luca Zaia il dato degli elettori è stato di oltre il 59% (sulla metà delle sezioni), mentre nel territorio di Roberto Maroni è stata appena superata la soglia del 40%. Sull’affluenza lombarda si soffermerà nei prossimi giorni la dirigenza della Lega Nord, che in Via Bellerio ha esultato per l’esito della consultazione senza nascondere un pizzico di delusione per i numeri lombardi, anche...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI