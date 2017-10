Referendum autonomia, Zaia vince la sfida del quorum in Veneto. In Lombardia affluenza al 40%

"Abbiamo superato largamente la soglia del quorum e abbiamo dimostrato che i veneti quando vengono chiamati all'appello, prontamente rispondono" dice il governatore del Veneto Luca Zaia commentando l'esito del referendum per l'autonomia che ha scandito la lunga giornata politica. Esultano i big del Carroccio: quattro ore prima della chiusura seggi (prevista alle 23), il Veneto supera il quorum con quasi il 60% degli elettori alle urne. Poco dopo la mezzanotte quando sono state scrutinate 1744 sui 4739 seggi il 98% dei votanti ha scelto il "Sì". "Noi chiediamo tutte le 23 materie, e i nove decimi delle tasse" dice il presidente del Veneto Zaia dopo il referendum. "Incontreremo il presidente del Consiglio - ha spiegato - quando il nostro progetto sarà pronto".

Meno soddisfacente il risultato in Lombardia dove il dato emerso dalle prime proiezioni non supera il 40%. "Avevo posto come soglia ambiziosa - considerato che la Lombardia non è come il Veneto, dove il senso di appartenenza per l'autonomia è molto più forte - la stessa del referendum costituzionale del 2001: con grande soddisfazione questa soglia l'abbiamo ampiamente superata. La proiezione che abbiamo è superiore al 40%" prova a giustificarsi il governatore Maroni che tiene a precisare: "Non faccio competizione con Zaia, sono felice perché adesso possiamo unire le forze per fare la battaglia del secolo".