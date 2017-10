"Il centrodestra correrà unito e tutti i suoi partiti resteranno saldamente ancorati ai valori europei. Non ho mai pensato a un governo di larghe intese col Pd, ci dividono storia e cultura". Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine del summit del Ppe a Bruxelles, dove faceva ritorno a 5 anni dall'ultimo vertice.

Il Cavaliere, inoltre, ha escluso il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani dalla corsa per Palazzo Chigi ("è bravissimo in Europa, sarebbe un peccato portarlo via da qui") e ha bocciato la proposta della Meloni di far disputare primarie di collegio per assegnare le candidature in vista delle prossime elezioni.

Infine, si è soffermato a lungo sui Cinquestelle: "è un partito pauperista, estremista e giustizialista formato da professionisti della politica che non hanno mai lavorato. Non potevo lasciare l'Italia nelle loro mani, benché i miei figli non volevano che tornassi a dedicarmi alla politica attiva".