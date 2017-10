Regione Lazio, Zingaretti si ricandida e lascia il listino

«Sono in campo e a disposizione. Sono pronto a rilanciare una grande sfida che ricostruisca una maggioranza più larga e plurale». È quanto ha dichiarato il governatore Nicola Zingaretti nel corso della direzione regionale del Partito democratico al Nazareno che ha ufficializzato la sua ricandidatura alla presidenza della Regione Lazio. «Penso che il listino sia uno strumento al servizio della discontinuità per andare oltre i confini tradizionali della rappresentanza nelle forme organizzate della politica». È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. E ha ancora aggiunto: «Possiamo utilizzare il listino per metterlo al servizio dell’ampliamento dell’identità della coalizione. Oltre a vincere dobbiamo anche governare bene - ha proseguito Zingaretti - Occorre una omogeneità della maggioranza contro i rischi di un sistema puramente proporzionale, di una frammentazione eccessiva che poi peserebbe sulla qualità del governo».