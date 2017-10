Parte la maratona del Rosatellum bis. L'assemblea di Montecitorio si riunisce alle 13.45: in programma due voti di fiducia sui primi due articoli della Legge. Dopo le dichiarazioni di voto, la prima fiducia sarà votata alle 15.45 con i risultati che saranno noti dopo circa due ore. Poi altro giro di dichiarazioni di voto e votazione sulla seconda fiducia a partire dalle 19.30. Risultato finale entro le 21.30.

Il cammino della Legge elettorale alla Camera si completerà domani con la terza votazione di fiducia, la discussione sugli ordini del giorno e il voto finale sulla Legge, probabilmente a scrutinio segreto (è sufficiente che lo chiedano 30 deputati).

Intanto i partiti del no al Rosatellum bis protestano davanti alla Camera. Dal Movimento cinque stelle - alle 13. Ci sarà Luigi Di Maio ma non Beppe Grillo, atteso a Roma domani - a Mdp, presente Pier Luigi Bersani, alle 17.30 al Pantheon.

Intanto l'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano ha annunciato che interverrà in Senato "per mettere in luce l'ambito pesantemente costretto in cui qualsiasi deputato oggi, o senatore domani, può far valere il suo punto di vista e le sue proposte, e contribuire così alla definizione di un provvedimento tra i più significativi e delicati".