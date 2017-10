Autonomi sì, ma dalla Lega. Il Nord stronca il referendum

L'autonomia renderà il Veneto la terra promessa delle imprese? Questo dicono i sostenitori dei referendum di Lombardia e Veneto, ma gli imprenditori (e non solo) delle due regioni non sono troppo convinti. Anzi, iniziano ad affollare - con qualche strascico polemico - il campo dei sostenitori del no.

Ne è un esempio il veneto Matteo Marzotto, dell’omonima Casa di moda. "Sono contrario a questo referendum - ha detto a Linkiesta, a margine del 38° meeting per l’Amicizia tra i Popoli - perché per una regione di 4 milioni di persone isolarsi è una pazzia. La politica deve proteggere e rassicurare le persone. E una domanda mal posta può generare false aspettative. Cosa vuol dire maggiore autonomia? Se mi porti alle urne pretendo di capire quale prospettiva si apre". E pure le piccole imprese - di base più favorevoli dei grandi imprenditori all’autonomia, anche perché sono quelle che hanno sofferto di più durante la crisi - non appaiono del tutto convinte. "Il referendum potrebbe essere...

