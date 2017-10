La lite Musumeci-Armao manda in tilt il centrodestra

Gaetano Armao, leader dei "SicilianIndignati" e vicepresidente designato della Regione in caso di vittoria del centrodestra, finisce fuori dal listino del candidato governatore Nello Musumeci e l'alleanza di centrodestra che sembrava blindata torna in discussione.

Quella che, stando ai sondaggi, poteva essere una marcia trionfale verso la conquista della Sicilia, rischia ora di trasformarsi nell'ennesima occasione di scontro tra gli alleati. A determinarlo, come detto, la decisione di Musumeci di non inserire Armao nel suo listino. Con quest'ultimo, "benedetto" dal presidente Silvio Berlusconi dopo un incontro ad Arcore, che non nasconde il suo disappunto.

"Deciderò (se restare nella coalizione, ndr) nelle prossime ore con Berlusconi e con il leader siciliano Miccichè" dice Armao ai giornalisti convocati in tutta fretta. "Nel listino di Musumeci - accusa - ci sono 'saltafossi'. Fino a pochi mesi fa Turano votava a favore di Crocetta e ora viene inserito nel listino".

"Sono disgustato - continua il leader dei SicilianIndignati - da quella che sembra un’opera di pupi. Occorre un nuovo slancio della coalizione. Prendo atto della scelta di Musumeci, io non sono un mestierante della politica". Armao, infine, racconta di aver ricevuto in passato delle rassicurazioni in tal senso dal candidato governatore. Impegni poi non rispettati.

In assenza di una replica da parte di Musumeci, è il coordinatore azzurro sull'isola Gianfranco Miccichè a provare a ricucire: "Il mio augurio - si appella - è che la coalizione di centrodestra, Musumeci in testa, possa lavorare compatta e unita in questo ultimo mese di campagna elettorale, senza che cattivi consiglieri provochino ulteriori deragliamenti".

Per ora lo strappo è solo minacciato. Nelle prossime ore si attende un chiarimento nel tandem o il rischio è una rottura che farebbe malissimo alla coalizione.