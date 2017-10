Ecco quanto costa il referendum inutile

Vogliono dare meno soldi allo Stato-sanguisuga ma spendono 64 milioni di euro per un referendum che non è neanche necessario. È quanto avviene in Lombardia e Veneto, dove i governatori Maroni e Zaia hanno chiamato i cittadini ad esprimersi sulla richiesta di maggiore autonomia.

L’appuntamento è fissato per il 22 ottobre, ma lo spreco di denaro è iniziato molti mesi fa. Un esempio? Questa estate il Pirellone ha deciso di acquistare ben 24mila tablet per il voto elettronico (in Veneto, invece, si utilizzeranno ancora scheda cartacea e matita). Costo: 22 milioni di euro. In pratica, 916 euro a «tavoletta». Le critiche non sono mancate, così Maroni ha annunciato che, una volta utilizzati, donerà i tablet alle scuole.

Il referendum, in realtà, non è necessario, in quanto solamente consultivo. Non è altro che un sondaggio sul gradimento della popolazione. La richiesta di maggiore autonomia può essere inoltrata allo Stato anche senza questo strumento. Basta che sia decisa dall’assemblea regionale che conferisce ai propri amministratori l’incarico di trattare con il Parlamento (come ha fatto ieri proprio l’Emilia Romagna). Solo Camera e Senato, infatti, possono «allargare» le competenze regionali, approvando una legge a maggioranza assoluta. Nelle ultime settimane sia...

