Da Idem a Rossi, ecco tutti i “trombati” della legislatura

Domenico Rossi - E’ l’ultima testa caduta. Sottosegretario alla Difesa del governo Gentiloni, il 3 ottobre 2017 rimette le deleghe al presidente del Consiglio - pur restando sottosegretario - per le presunte pressioni effettuate nei confronti del deputato Mario Caruso al fine di far assumere il figlio alla Camera, per un incarico poi svolto in realtà da una terza persona. Lo scandalo è stato svelato dalla trasmissione televisiva "Le Iene"

Josefa Idem - Ministro dello Sport nel governo Letta, fu lei la prima della legislatura a cadere. Il 24 giugno 2013 lascia dopo che cominciano a circolare voci su presunte irregolarità nel pagamento di oneri previdenziali e nella gestione del suo patrimonio immobiliare. Più tardi si ipotizzeranno anche alcuni abusi edilizi

Michaela Biancofiore - Sottosegretario per la Pa e la semplificazione, lascia il 1º agosto 2013, dopo la conferma della sentenza di condanna per frode fiscale nei confronti di Silvio Berlusconi. Nel maggio precedente aveva già dovuto rimettere la delega alle Pari opportunità per alcune presunte dichiarazioni omofobe

Gianfranco Miccichè - Sottosegretario alla Funzione pubblica del governo Letta, lascia il 29 novembre 2013 dopo la decisione della rinata Forza Italia di uscire dalla maggioranza

Walter Ferrazza - Sottosegretario agli Affari Regionali, si dimette il 2 dicembre 2013 perché il suo partito, Moderati in Rivoluzione, aderendo a Forza Italia passa ufficialmente all'opposizione

Bruno Archi - Viceministro degli Esteri del governo Letta, lascia l'esecutivo il 3 dicembre 2013 dopo la decisione della rinata Forza Italia di uscire dalla maggioranza

Jole Santelli - Sottosegretaria al Lavoro del Governo Letta, lascia l'incarico il 6 dicembre 2013, dopo che la rinata Forza Italia ha annunciato l'uscita dalla maggioranza

Stefano Fassina - Viceministro dell'Economia nel governo Letta, il 4 gennaio 2014, in contrasto con la nuova linea del partito rappresentata dal segretario Matteo Renzi, presenta le dimissioni irrevocabili. Nel corso di una conferenza stampa Renzi aveva pronunciato il celebre "Fassina chi?" nel rispondere a una domanda di un giornalista

Nunzia De Girolamo - Ministro dell'Agricoltura nel governo Letta, Il 26 gennaio 2014 si dimette in seguito al suo presunto coinvolgimento nello scandalo che interessò l'ASL di Benevento. Due anni dopo sarà rinviata a giudizio nella tranche principale dell'inchiesta, mentre in un procedimento collegato la sua posizione verrà archiviata

Antonio Gentile - sottosegretario alle Infrastrutture del governo Renzi, si dimette il 3 marzo 2014 dopo la denuncia di presunte pressioni sulla proprietà del quotidiano "l'Ora di Calabria" per non far uscire un articolo sul figlio. La posizione di quest'ultimo verrà archiviata nei mesi successivi e nel gennaio 2016 Gentile tornerà a far parte del governo, stavolta nel ruolo di sottosegretario alla Sviluppo, che conserva tuttora anche nel governo Gentiloni

Roberto Reggi - Sottosegretario all'Istruzione del governo Renzi, si dimette il 19 settembre 2014 dopo la nomina a Direttore dell'Agenzia del Demanio

Gianni Legnini - Sottosegretario all'Economia del governo Renzi, si dimette il 30 settembre 2014 dopo essere stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della magistratura

Federica Mogherini - ministro degli Esteri nel governo Renzi, lascia l'incarico il 31 ottobre 2014 per andare a ricoprire quello di Alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Unione europea, che conserva tuttora

Maria Carmela Lanzetta - Ministro degli Affari regionali del governo Renzi, indicata quale simbolo della lotta alla mafia, si è dimessa il 30 gennaio 2015 senza dare troppe spiegazioni. Da allora è tornata a lavorare nella sua farmacia a Monasterace

Maurizio Lupi - Ministro delle Infrastrutture del governo Renzi, si dimette il 20 marzo 2015 in seguito allo scandalo "Grandi opere" nel quale non risulta indagato. Sono coinvolte, tuttavia, diverse personalità del ministero da lui guidato

Federica Guidi - Ministro dello Sviluppo economico nel governo Renzi, si è dimessa il 5 aprile 2016 per il coinvolgimento nell'inchiesta "Tempa Rossa" insieme all'allora compagno Gianluca Gemelli, accusato di aver ottenuto favori dal governo sfruttando la posizione della Guidi. A inizio 2017 è stato chiesto il suo proscioglimento. "Con la politica ho chiuso", ha dichiarato

Lapo Pistelli - Viceministro degli Esteri del governo Renzi, lascia l'incarico il 15 giugno 2015 e dopo alcune settimane diventa Senior Vice President dell'Eni. La circostanza genera più di qualche polemica per motivi di opportunità e conflitto di interessi

Francesca Barracciu - Sottosegretaria ai Beni culturali del governo Renzi, si dimette il 2 novembre 2015 dopo che nelle settimane precedenti era stata rinviata a giudizio con l'accusa di aver utilizzato, durante il mandato di consigliere regionale della Sardegna dal 2004 al 2013, fondi pubblici per scopi diversi da quelli previsti, per un ammontare di circa 81.000 euro

Simona Vicari - Sottosegretaria alle Infrastrutture del governo Gentiloni, ha lasciato l'incarico il 19 maggio 2017 in seguito a un'indagine per corruzione. Secondo l'accusa l'armatore Ettore Morace le avrebbe regalato un orologio Rolex per ottenere l'approvazione di un emendamento che ha poi favorito le sue attività commerciali

Enrico Costa - Ministro per gli Affari regionali del governo Gentiloni, si dimette il 19 luglio 2017 in polemica con alcune decisioni prese dal governo nelle politiche per la famiglia. Quindi passa all'opposizione lavorando al "quarto petalo" del centrodestra

Massimo Cassano - Sottosegretario al Lavoro del governo Gentiloni, si dimette il 25 luglio 2017 perché aderisce a Forza Italia e passa all'opposizione

Paola De Micheli - Sottosegretario all'Economia del governo Gentiloni, lascia il 23 settembre 2017 per assumere l'incarico di Commissario alla ricostruzione relativamente ai terremoti che hanno colpito il Centro Italia tra il 2016 e il 2017. Ha preso il posto di Vasco Errani