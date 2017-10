Istruzioni per la vittoria del Centrodestra

Attenzione, sedetevi e prendetevi qualche minuto per un piccolo viaggio in questo schema di legge elettorale che si va costruendo, e, soprattutto, sulle opportunità che si vanno delineando nel centrodestra. Lo scenario che si stende con il Ro- satellum 2.0 per la coalizione dei moderati e identitari non è propriamente un'autostrada (e altrimenti non potrebbe essere con un assetto tripolare come quello attuale), ma senz’altro è più positivo di quanto ci si aspetti. Insomma, allo stato attuale delle cose, il centrodestra parte in vantaggio, sia per una ragione relativa al contesto politico, sia di numeri.

LO SCENARIO

Iniziamo dal primo versante. Il Rosatellum, avendo rispolverato una quota non indifferente (36%) di collegi uninominali da eleggere con il sistema maggioritario (232 e 109 rispettivamente per Camera e Senato) contribuisce a sbrogliare la matassa delle alleanze. Sparisce...

