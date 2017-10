Contrordine padani: aveva ragione Bossi!

Ma allora aveva ragione il Senatùr! L'hanno fatto scendere dal Carroccio in fretta e furia dopo l'inchiesta sulle spese pazze della Lega. A poco sono valse le sue scuse, gli è stata fatale la cartellina "The family", che conteneva i pagamenti per coprire i conti dei figli attingendo alle casse del partito. Eppure sul versante politico leghista ha sempre avuto ragione lui. Il tempo è galantuomo e ora i governatori Zaia e Maroni e, soprattutto, il leader Salvini dovrebbero riconoscerglielo e, dunque, riabilitarlo. La prova è evidente: il referendum per l'autonomia del Nord del 22 ottobre prossimo. Ovviamente non servirà a niente (c'è bisogno di una legge nazionale per trasferire poteri e fondi) ma loro, i paladini del federalismo, della crescita del Nord, di una migliore (secondo loro) distribuzione dei soldi, non si fermano. I padani dovranno rispondere a questo quesito: «Vuoi tu che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?» (per i veneti) e «Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione?». Un referendum consultivo che va in senso contrario rispetto alla Lega nazionale che immagina Matteo Salvini: un partito che si è aperto al Sud e che non parla più di federalismo e men che meno di Padania. Ma ora è arrivato il contrordine: più soldi e autonomia decisionale per il Nord! Come facciano a stare insieme le due prospettive (quella di Zaia e Maroni da una parte, quella di Salvini dall'altra) è un mistero. Di certo, però, almeno una conclusione è logica: Bossi ha preceduto tutti, chiedeva poteri e fondi per Lombardia e Veneto già trent'anni fa. Almeno che gliene rendano merito.