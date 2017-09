Forza Italia blinda il Rosatellum a misura di leader

Vince chi prende più voti: questo l'obiettivo dell'intervento di Forza Italia sul Rosatellum bis, in linea con l'orientamento del Cavaliere

«I partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare dichiarano che il capo della coalizione è quello della forza politica che ottiene il maggior numero di voti». È quanto prevede un emendamento al Rosatellum bis presentato da Forza Italia.

Niente di nuovo rispetto a quanto ha sempre detto proprio Silvio Berlusconi, ovvero che la leadership della coalizione spetta al leader del partito più votato.

Una competizione tutta interna al centrodestra, dove Matteo Salvini da mesi tenta di ipotecare la guida dell’eventuale alleanza. Ma è una norma che potrebbe favorire anche Matteo Renzi, qualora il Pd dovesse presentarsi in coalizione con le altre forze dell’area di sinistra, dove non è un mistero che si mette in discussione proprio la leadership del segretario dem.