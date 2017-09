Meloni-Salvini, prove di patto fra patrioti per il governo

La prima giornata di Atreju 2017 si è aperta col più leninista degli interrogativi - «Che fare?» – scandito dai «se» e dai «ma» con cui Giorgia Meloni ha invitato gli alleati a ragionare sul futuro della coalizione, e si è conclusa con gli applausi di soddisfazione di tutti per la «riunione» del centrodestra. Lo ha rilevato, più che soddisfatta, la stessa leader di Fratelli d’Italia a margine della prima vera «assemblea» di coalizione celebrata da anni a questa parte. «Dopo mesi di dibattito a distanza sui quotidiani noi volevamo che ci si potesse guardare negli occhi e dire se vogliamo prenderci questa responsabilità di governo – ha chiosato Meloni -. La gente chiede se ci può essere qualcosa di diverso. Serve discontinuità e non la può dare Renzi né l’inconcludenza del M5S».

Se le Amministrative hanno dato una consegna precisa «a questo mondo», secondo la padrona di casa questa discontinuità la può costruire solo questo mondo ma con delle regole chiare. Già, le regole. Se il centrodestra c’è, come si affrettano a spiegare tutti gli ospiti della tavola battezzata «Un’alleanza di patrioti per il governo dell’Italia» e come si è riscontrato con l’intesa larga sulle Regionali in Sicilia rilanciata da Nello Musumeci, il punto è capire «se vuole davvero vincere», come ha chiesto ieri su Il Tempo la madrina di Atreju. Tre le richieste di Fdi su questo versante: chiarezza sul perimetro ideale, proposta condivisa sulla legge elettorale e metodo di selezione della leadership. Su quest’ultimo punto «siamo in campo tutti e tre, Berlusconi, Salvini e Meloni - ha rilanciato in apertura -, facciamo scegliere gli italiani». Per il resto è chiaro il riferimento agli ultimi...

