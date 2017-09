Primarie M5S, scade il termine per le candidature a premier. Solo Di Maio esce allo scoperto

E' scaduto il termine per la presentazione delle candidature dei Cinquestelle alla carica di premier. Finora è uscito allo scoperto soltanto Luigi Di Maio, ufficializzando la propria candidatura, mentre Alessandro Di Battista ha scritto su Facebook che vi rinuncia, nonostante le numerose richieste. Incognita su Roberto Fico, in disaccordo con la norma fissata dal blog del premier-capo politico.

Intanto Beppe Grillo non ha ricevuto nessuna visita nell'hotel romano dove è arrivato ieri sera. E sembra non essere previsto nessun incontro con i Cinquestelle per l'intera giornata. Grillo dovrebbe fermarsi nella capitale fino a mercoledì.