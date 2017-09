Il patto segreto Grillo-Salvini a mette paura al centrodestra

Il patto Grillo-Salvini, svelato da Il Tempo, con tanto di governo pronto in 48 ore? Uno spauracchio politico che gli esponenti di centrodestra cacciano via dai loro pensieri in modo brusco.

Maurizio Gasparri, ad esempio, pensa che non sia nelle cose per- ché «i 5 Stelle non saranno mai primi, se il centrodestra trova il bandolo della matassa» ma anche in quanto «l'avanzata di Salvini è tutta sui temi di destra, i grillini, invece, sono una sottomarca della sinistra, come quelle che si trovano al di- scount». E se non dovesse essere così? «Gli unici provvedimenti di un Di Maio premier - continua - sarebbero l'abolizione del congiun- tivo, così evita le figuracce, e l'abolizione delle elezioni che verranno sostituite con i quiz di Casaleggio...». Ad un esperto di retroscena come Augusto Minzolini, già direttore del Tg1 da poco dimessosi dal Senato, l'ipotesi non piace per nulla: «Non penso che in ogni caso ci siano le condizioni. Sono convinto che i 5 Stelle siano in discesa anche se dureranno di più de l'Uomo qualunque. Vi dico una cosa io: prende- ranno meno voti del 2013: di solito ci azzecco...». In un esecutivo “Penta-Lega”, poi, nemmeno la presenza della...

