La casta delle Regioni: paghiamo più di 3.500 vitalizi

La casta abita nelle Regioni, dove abbondano sprechi e vitalizi. Quanti sono questi ultimi? E quanto costano? A fare il calcolo ci ha pensato il centro studi «Itinerari Previdenziali», nel suo rapporto 4/2017, con dati riferiti al 2015. Nel documento si legge che, tolte Valle d' Aosta e Umbria per le quali non è stato possibile reperire i dati, i vitalizi erogati dalle Regioni agli ex consiglieri ed aventi diritto sono 3.538, «per una spesa totale di circa 150,98 milioni di euro lordi all'anno».

L'importo medio, continua il rapporto, «si attesta intorno ai 42,314 euro lordi annui», anche se si notano delle oscillazioni tra il valore medio più basso della Toscana, di 27 mila euro lordi, a quello della Puglia con 77mila euro lordi.

«In dettaglio - prosegue lo studio- ai primi posti della classifica delle regioni che spendo nodi più troviamo Puglia, Sicilia, Sardegna, Lazio e Campania, con una spesa complessiva che oscilla tra i 10 e i 18 milioni di euro all' anno» (in particolare la Regione Lazio, tra pensioni dirette e indirette nel 2015 ha totalizzato 13.200.000 euro, con un assegno medio di pensione diretta di 63.287 euro e indiretta sui 49.500, dunque in entrambi i casi più alto della media).

Le regioni, invece, con il numero minore di prestazioni pensionistiche sono Abruzzo...

