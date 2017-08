Ammucchiata siciliana: c’è anche Crocetta

«O mi candido o crisi di governo». Rosario Crocetta, «in nome dell’unità», irrompe nel campo di battaglia del centrosinistra alimentando ancor di più gli scontri all’interno della coalizione. Ma soprattutto all’interno dello stesso suo partito, il Pd, che ora più che mai non sa che pesci pigliare. Perché a remargli contro, non è solo il governatore della Sicilia che ha già avviato «Liberi», la lista civica per le Regionali; ma anche Mdp e Si pronti a sostenere la candidatura di Claudio Fava. Il che vuol dire, che Matteo Renzi, finora, si ritrova solo con Angelino Alfano di cui, l’intera sinistra e pezzi dello stesso Pd, non vogliono sentirne parlare. Ma andiamo con ordine. Nel mirino del governatore, «la candidatura di Fabrizio Micari, imposta da Roma, con Leoluca Orlando che fa quello che ha fatto alle comunali, quando andò a Roma e si fece candidare dal Pd», sbotta il presidente della Regione Siciliana. «Per essere chiari: se...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI