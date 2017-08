Elezioni in Sicilia, tra i due litiganti i 5 Stelle godono

Comincia a prendere corpo lo scenario delle candidatura a governatore della Sicilia. Sebbene nel centrodestra tiene banco il ticket Nello Musumeci-Gaetano Armao, secondo gli ultimi rumors, Silvio Berlusconi avrebbe deciso la candidatura di Musumeci. In questo modo, il Cavaliere avrebbe salvaguardato l’unità del centrodestra e avviato il progetto per le Politiche. Un primo segnale lo dà lo stesso leader di Forza Italia nell’Isola, Gianfranco Miccichè: "Non c'è nulla di deciso - spiega - Posso solo dire, dopo aver parlato con tutti, che sta prevalendo il buonsenso". "Buonsenso" che porterebbe all’investitura dell’ex presidente della Provincia di Catania. A giorni, se non a ore, da Arcore arriverà il verdetto definitivo. A ciel sereno, invece, nel centrosinistra scoppia una tempesta: la candidatura di Claudio Fava genera panico nel Pd e in casa...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI