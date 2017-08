La destra sbarra la strada ad Alfano

Tengono banco anche alla vigilia di Ferragosto, le prossime elezioni Regionali in Sicilia. In merito, non c’è politico coinvolto nella partita che sia riuscito a staccare definitivamente la spina per godersi le meritate vacanza. E se qualcuno aveva deciso di farlo, è bastato un intervento di Silvio Berlusconi per rimettere a lavoro i vacanzieri.

E così, in piena domenica agostana, arriva l’ennesimo appello all’unità del Cavaliere: il centrodestra unito vince in Sicilia. E appena l’ex premier definisce i confini della coalizione (dalla Meloni a Alfano) si riaccende il «caldo» e delicato confronto. Ad aprire le danze il presidente di Fdi. «Voglio rispondere all’appello all’unità con Alfano che Berlusconi mi lancia – puntella Giorgia Meloni -. Sono d’accordo sul fatto che occorra costruire un centrodestra capace di rappresentare lo scontento e il cambiamento. Ma considero impossibile farlo insieme a chi governa la Sicilia insieme a Crocetta e l’Italia insieme a Renzi». Il ragionamento del Cavaliere, tuttavia, va oltre e nel pensare «al bene della Sicilia e al futuro dei siciliani» vuole che...

