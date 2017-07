Di Battista scivola su Napoleone e confonde Austerlitz con Auschwitz

"Macron piace a tutti quanti voi come se fosse Napoleone ma almeno quello combatteva sui campi ad Auschwitz e non nei cda delle banche d’affari...". Lapsus in Aula alla Camera per il deputato Alessandro Di Battista, che durante l’interrogazione al ministro dell’Interno Minniti sul tema migranti ha confuso Austerlitz - teatro della celebre battaglia vinta da Napoleone - con la città polacca tristemente conosciuta per i campi di concentramento nazisti. Su Facebook è stato lo stesso Di Battista a riconoscere l’errore: "Andando a braccio, mi è uscito Auschwitz. La gaffe è fatta, scusatemi", ha scritto il deputato M5S, aggiungendo: "Ora concentriamoci sullo scellerato accordo fatto dal governo Renzi (parole mai smentite del ministro Bonino) per far sbarcare la stragrande maggioranza dei migranti nei porti italiani".