Marchionne per il centrodestra fa infuriare Meloni e SalviniBerlusconi fa marcia indietro

Silvio Berlusconi fa l'identikit del miglior leader del centrodestra, vincente e poi premier, che ha il volto di Sergio Marchionne, l'ad di Fiat-Fca e il mondo politico trema.

"Per il centrodestra punto su Sergio Marchionne. Tra non molto gli scade il contratto negli Stati Uniti, e se ci pensate bene sarebbe l'ideale...", ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al nostro quotidiano. La sua testimonianza è stata raccolta per Il Tempo personalmente dal direttore Gian Marco Chiocci e lo scoop è esploso come una bomba nel già rovente momento politico. I più preoccupati dall'idea venuta al Cavaliere sono proprio gli esponenti del centrodestra, pronti a contendersi la leadership e ai quali, evidentemente, l'idea di una new entry non piace.

L'ipotesi Marchionne è stata svelata l’altra sera, in una cena, dove erano stati invitati l’editore di questo giornale, il direttore Feltri di Libero, quello de Il Tempo Gian Marco Chiocci e inoltre Anna Mossuto direttore del Corriere dell'Umbria e Massimo Pizzuti di Ciociaria e Latina Oggi. Il Cav ha semplicemente fatto il punto sul percorso di qui alle elezioni che, arrivati a questo punto, sono dietro l’angolo.

La ricetta di Berlusconi, ora come sempre unico vero leader del centrodestra è chiara, anche se dopo la cena sul nome ha fatto un po' marcia indietro: "Nominando Marchionne e Calenda ha voluto fare un identikit", e non un'investitura.

