Magliette, orologi e portachiavi: Grillo fa cassa pure coi gadget

Dalla maglietta "Keep calm and Movimento 5 stelle al Governo" al salvadanaio con su scritto "onestà". Dalla cover per smartphone che recita le parole di Gianroberto Casaleggio "È difficile vincere con chi non si arrende mai al notebook #iodicono, buono per tutte le stagioni. Apre oggi lo Store Online ufficiale del MoVimento 5 Stelle. Ad annunciare l'iniziativa, neanche a dirlo, un post sul blog di Beppe Grillo. Quattro i reparti on line: abbigliamento, cover, gadget (che verrà presto ampliato, assicurano i pentastellati) e linea eco. I ricavati delle vendite, si legge, "andranno esclusivamente in iniziative per lo sviluppo del MoVimento 5 Stelle e dei suoi strumenti di democrazia diretta".

"I prodotti pensati - si legge - per dare ai cittadini la possibilità di dare un contributo allo sviluppo del MoVimento 5 Stelle e di ricambiare con un piccolo prodotto" avranno un prezzo speciale per i gruppi di attivisti locali che utilizzeranno i gadget per le attività di autofinanziamento. I prezzi di listino, in realtà, sono tutt'altro che economici. Le cover per i cellulari il prodotto più caro: ci vogliono 21,90 euro per aggiudicarsi sia quella "only logo" del M5S sia quelle con il disegno di Grillo e Casaleggio in moto in occasione della kermesse a Imola nel 2015 o quella 'francescana' raffigurante la marcia verso Assisi per il reddito di cittadinanza.

In vendita a 19,90 euro le magliette (tra le quali spicca quella con su scritto "L'onestà è tornata di moda"), a 7,9 euro i mausepad (ci sono quelli più sognanti "Mira alla luna, anche se la mancherai atterrerai tra le stelle" e quelli più intransigenti #iodicono), a 11,5 euro l'orologio sveglia digitale da tavolo, mentre l'orologio da parete è disponibile in due versioni (da 11,9 e 19,9 euro). Ci vogliono invece ben 15 euro per iniziare a risparmiare con il salvadanaio che grida "onestà". Più economici la sacca (6,5 euro), l'agendina (5,5 euro), il block notes (4 euro) e il segnalibro (davvero per tutte le tasche a 1,7 euro). È per una buona causa, è la linea dei pentastellati: "Il MoVimento 5 Stelle ha rinunciato a 42 milioni di euro di finanziamento pubblico e a qualsiasi forma di finanziamento con soldi pubblici come la farsa del due per mille e accetta solo piccole donazioni spontanee, da oggi anche tramite i gadget che trovate nello store", si legge sul blog di Grillo.