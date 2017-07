Vogliono lasciar morire Dell'Utri in cella, ecco tutte le firme raccolte finora

Una valanga di mail di solidarietà per Marcello Dell'Utri. Sono stati tantissimi i cittadini che si sono mobilitati per la campagna lanciata da Il Tempo per chiedere la sospensione della pena per l'ex senatore di Forza Italia e Pdl, recluso a Rebibbia e affetto da una grave cardiopatia ischemica cronica. Ecco tutte le firme raccolte finora

VIP E GENTE COMUNE. LE PRIME SOTTOSCRIZIONI (30 giugno 2017)

Manuela Pulejo

Ignazio Abrignani deputato di Ala

Luca Acanfora

Giuliano Aldeghi

Magdi Cristiano Allam giornalista

Antonio Angeli giornalista

Lorenzo Antonelli

Michele Anzaldi deputato del Partito Democratico

Francesco Aracri senatore di FdL

Susanna Karstens

Mario Ardito

Salvatore Aricò

Filippo Ascierto ex deputato del Pdl

Andrea Augello senatore di FdL

Martina Avanzini

Mario Baccini ex ministro per la Funzione pubblica

Biancamaria Balata

Maria Eleonora Bagnoli

Gabriele Pedone

Angelo Belli

Deborah Bergamini deputata di Forza Italia

Paolo Berlusconi imprenditore ed editore

Annamaria Bernini senatrice di Forza Italia

Elena Bertani

Guido Bertolaso ex capo della Protezione civile

Pino Bianco

Mauro Torriani

Michaela Biancofiore deputata di Forza Italia

Giovanni Bilardi senatore di FdL

Fausto Biloslavo

Stefano Bini giornalista

Francesco Boccia deputato del Partito Democratico

Raffaele Bonanni ex segretario generale della Cisl

Angelo Bonerba

Anna Cinzia Bonfrisco senatrice di FdL

Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina

Stefano Luca Bordoni

Andrea Rocca

Anna Brenciaglia

Livia Brenciaglia

Lorenzo Bringheli

Renato Brunetta capogruppo di Forza Italia alla Camera

Gianluca Bruschi

avv. Daniela Buffa

Dario Dimitri Buffa giornalista

Gabriele Buora

Filippo Caleri giornalista

Stefano Calvagna regista

Maria Conti

Michele Capano tesoriere dei Radicali Italiani

Daniele Capezzone deputato di Direzione Italia

Ercole Capomolla

Rodolfo Capozzi segretario provinciale romano del Pli

Camillo Carbone

Pasquale Carbone

Mara Carfagna deputata di Forza Italia

Matteo Gianola Carini

Enzo Carra ex deputato dell’Udc

Salvatore Caruso

Matilde Mazzei

Alessandro Cattaneo responsabile Formazione di Forza Italia

Daniela Cava

Fulvia Chianese

Fabrizio Cicchitto deputato di Alternativa popolare

Massimo Ciccognani giornalista

Maria Chiara Negri

Tommaso Cirè

Edmondo Cirielli deputato di Fratelli d’Italia

Matteo Noja

Angela Cocchi

Maria Carmela Colaiacovo

Carlo Colimodio

Patti Colomba

Luigi Compagna senatore di FdL

Giancarlo Conti

Francesco Cordova

Aurora Correggia

Pasquale Corvaglia

Ermanno Cozzi

Giovanna Cozzolino

Alessandro Riccio

Bobo Craxi ex sottosegretario agli Affari esteri

Stefania Craxi ex sottosegretario agli Affari esteri

Giancarlo Cremonesi ex presidente di Acea

Giovan Battista Crocoli

Mirko Crocoli

Giovanni Cubeddu

Alessandra Colonna

Antonio D’Alì senatore di Forza Italia

Emanuela D'Alterio

Luigi D’Ambrosio Lettieri senatore di Direzione Italia

Ignazio D’Antone

Michelino Davico senatore di FdL

Donato De Bonis

Micaela De Dominici

Francesco P. Sarno

Nunzia De Girolamo deputata di Forza Italia

Giorgio Del Banecca

Pietro De Leo giornalista

Massimo Dell’Omo giornalista

Stefano De Luca presidente Pli

Germano Boldrini

Silvia De Lucia

Laura De Negri Martinato

Claudio De Rossi

Francesca De Rossi

Renato De Santis

Franco De Simone

Arturo Diaconale membro del Cda Rai

Lara Comi europarlamentare di Forza Italia

Andrea Di Consoli autore televisivo e scrittore

Stefano Dieni

Ulisse Di Giacomo senatore di FdL

Avv. Claudio Botti del collegio difensivo di Dell’Utri

Rosalba Di Gregorio

Luca Diodato

Luca Domenicano

Edilio Patrone

Alfredo Doni

Giuseppe Esposito

vicepresidente del Copasir

Stefano Vigenzone Toniolo

Valeria Falcone

Alessio Falconio direttore di Radio Radicale

Renato Farina giornalista

Martino Roghi

Emilio Fede giornalista

Giuliano Ferrara giornalista

Cesare Ferri

Francesca Filippi

Marcello Fiori coordinatore dei Club Forza Silvio

Roberto Formigoni senatore di Alternativa popolare

Pier Giorgio Franci

Ivan Frascaroli

Valentina Frascaroli

Susanna Salatiello

F. Frisicale

Serenella Fucksia senatrice di FdL

Raniero Fumi

Giancarlo Galan ex ministro dell’Agricoltura

Elisabetta Gardini eurodeputata di Forza Italia

Federica Gargano

Aldo Burzatta

Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato

Mariastella Gelmini deputata di Forza Italia

Marco Nonno consigliere

comunale di Napoli

Matteo Gianola Carini

Carlo Giovanardi senatore di FdL

SI MOBILITANO POLITICI E SEMPLICI CITTADINI (1 luglio 2017)

Francesco Giro deputato di Forza Italia

Francesco Giubilei editore

Pietro Giubilo ex sindaco di Roma

Sofia Gorgoni

Antonio Angelucci

Nicola Grauso

Andrea Marco Iadecola

Domenico Pepe

Gian Claudio Innocenzi Botti

Diego Jirillo

Tatjana Josipovic

Michela Langianese

Maria Chiara Laurenti

Alessandro Laurenzi

Valeria Laurenzi

Simone Laureti

Paolo Lazzaroni

Romana Liuzzo giornalista

Eva Longo senatrice di Ala

Gianmarco Lorenzi

Federica Lorusso

Giorgio Preda

Nella Macchia

Massimo Maci

Riccardo Magi segretario dei Radicali Italiani

Lucio Malan senatore di Forza Italia

Gennaro Malgieri giornalista

Riccardo Manetti

Barbara Mannucci ex parlamentare Pdl

Roberto Marchetti

Marco Martinelli deputato di Forza Italia

Maria Rocca

Antonio Martino deputato di Forza Italia

Antonio Atzori

Luca Martinotti

Stefano Maullu europarlamentare di Forza Italia

Daniela Mauro

Mario Mauro ex ministro della Difesa

Mauro Mazza giornalista ed ex direttore di Rai1

Flaminia Mazziotti

Aurelio Coppeto

Laura Melidoni

Alessandro Meluzzi psicoterapeuta ed editorialista

Paolo Messa editore Formiche

Clemente J. Mimun direttore TG5

Augusto Minzolini ex direttore del Tg1

Marco Miscio

Aurora Modugno

Silvano Moffa ex presidente della Provincia di Roma

Federico Mollicone ex consigliere del Comune di Roma

Paola Morari

Giancarlo Morandi segretario nazionale Pli

Cecilia Moretti

Lucia Moretti

Alvi Musaraj

Giosuè Naso avvocato

Valerio

Samuele Orsi

Severino

Antonio Paglia

Guido Paglia giornalista

Carlo Paleari

Antonio Palmieri deputato di Forza Italia

Gaudio Saracino

Elio Massimo Palmizio deputato di Forza Italia

Alfonso Papa ex deputato del Pdl

Gabriele Paradisi

Stefano Parisi leader di Energie per l’Italia

Francesco Pasquali responsabile regione Lazio enti locali del Partito Liberale Italiano

Andrea Pastore

Olivella Paternò di Sessa

Francesco Pazienza

Vittorio Pezzuto

Maurizio Piccinino

Emanuele Pigni

Giuseppe Pitrelli

Irene Pivetti ex presidente della Camera

Maria Porto

Antonia Postorivo

Stefania Prestigiacomo deputata di Forza Italia

Gaetano Quagliariello capogruppo FdL al Senato

Valentina Radaelli

Angelo Rappa

Isabella Rauti ex consigliera regionale del Lazio

Antonio Razzi senatore di Forza Italia

Stefano Ricucci

Antonio Margiotta

Peppe Rinaldi

Paolo Romani capogruppo di Forza Italia al Senato

Maria Roseo

Andrea Rossi

Sofia Rossi

Gianfranco Rotondi deputato di Fratelli d’Italia

Luigi Roveda

Andrea Ruggieri responsabile Forza Italia rapporti con le tv

Alessandro Sacchi presidente dell’Unione Monarchica italiana

Francesco Salamone

Luigi Salomone giornalista

Lucia Bagatta

Alessandro Luigi Salvaneschi

Lorenzo Salvo

Gianni Sammarco deputato di Alternativa Popolare

Daniela Santanchè deputata di Forza Italia

Simone Santucci

Ferruccio Sassi

Luciana Scalzi

Franca Scapellato

Piergiorgio Scapigliati

Liliana Scarino

Renato Schifani ex presidente del Senato

Francesco Sciotto giornalista

Segreteria Biblioteca di via Senato

Fabrizio Sequi

Luciano Seno

Canio Mazzaro

Maria Giulia Settanni

Paola Severini giornalista e scrittrice

Simona Signoracci

Silvia Signorelli

Giuseppe Silvestri caposervizio Corriere di Siena

Massimiliano Smeriglio vicepresidente della Regione Lazio

Valerio Spigarelli ex presidente Unione camere penali italiane

Carlantonio Solimene giornalista

Salvatore Sottile giornalista

Francesco Storace ex governatore del Lazio

Paola Su

Carlo Taormina ex deputato di Forza Italia

Paola Sebellin

Marco Taradash giornalista

Ettore Mario Tassitano

Massimo Tessarotto Università di Trieste

Alvaro Tittozzi

Vincenzo Torchia

Filomema Turriziani

Tiberio Avanzini

Fabio Ulivi

Giuliano Urbani ex ministro della Cultura

Daniela Valenza

Michela Vanoni

Marcello Veneziani giornalista

Filippo Viale

Enrico Vill

Giovanni Villa

Riccardo Villari senatore di Gal

Rosi Angela Coerezza

Rosita Iudici

Maria Valeria Violante

Luigi Vitali commissario di Forza Italia in Puglia

Iva Zanicchi ex europarlamentare di Forza Italia

Giovanni Zarcone

Simona Zazzali

Chiara Dell’Utri

Marina Dell’Utri

Ippolita Naso avvocato

Vladimir Luxuria

Lele Mora

Luigi Crespi

Silvio Mellara giornalista

Mario Pepe

Ferruccio Galvani

Riccardo Miriello

Lucio Monarca

Maria Teresa Salatiello

Claudio Angelucci

Lidia Lombardi

Pamela Marangoni

Luigi Gremese

Giuseppina Mariotti

Giovanni Salatiello

Simona delli Muti

Marco Cappato presidente di Radicali Italiani

Cristiano Lorenzo Kustermann dottore di ricerca in Diritto Pubblico

Paolo Fiori

Giancarlo Cartocci giornalista

CONFALONIERI E GLI ALTRI, LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA (2 luglio 2017)

Maria Maddalena Accinasio

Porzia Addabbo

Cristina Agnello

Luca Albanese

Tonino Alimonte

Gianfranco Amoroso

Mimmo Andreazzoli

Giuliana Andreotti

Katia Anedda

Maria Grazia Antonelli

Stefano Antonelli

Sveva Antonini

Giovanni Antonucci

giornalista e scrittore

Francesco Anzalone

Laura Arconti ex presidente dei Radicali italiani

Vilma Arena

prof. Gaetano Armao

Università di Palermo

Stefania Avanzini

Ornello Avoledo

Cesarina Azzorre Botturi

Arturo Bagnoli

Matteo Barberi

Umberto Pietro Bardoscia

Marco Baronti

Blaise Alain Bartoccioni

Gianluca Bartoni

Franco Battisti

Mariateresa Battizzati

Gabriella Bazzo

Mauro Bellentani

Eusebio Belli

Peppino Berria

Luciano Billi

Domenico Bilotta

Liviana Binotto

Dario Biraghi

Maria Raffaela Birocchi

Enrica Bisacotto

Roberto Bizzocchi

Fabio Bombaci

Michele Bombaci

Sofia Borghese

Silvia Borsari

Angelo Bortoletto

Giuseppe Bortoloso

Oscar Bruni

Alessandro Bulfoni

Davide Burani

Alberto Burrai

Amedeo Caiazzo

Francesco Caiola

Battista Caligiuri

Nazzareno Cammarota

Mario Campanella

giornalista e scrittore

Maria Clotilde Candelo

Laura Capella

Alessio A. Caperna

Enrico Caporale

Antonio Caprara

Vittorio Carbini

Gabriel Graziano Cardi

Bruno Carioni

Massimiliano Carioni

Marcello Caronna

Assunta Cascone

Alessandro Casoni

Carla Cattivelli

Claudia Cavazza

Giorgio Cavazzoli

Fausto Cervelli

Anna Maria Ceschia

Salvatore Chiaramonte prof.

Alessandro Ciammaichella primario medico

Claudio Ciancio

Fabio Massimo Ciancio

Maria Nives Ciancio

Massimiliano Luigi Ciancio

Giulia Ciapparoni

Gandolfo Cicero

Emanuela Cimignoli

Luciano Ciocchetti ex vicepresidente del Lazio

Daniela Cipolla

Marta Citacov

Marco Daniele Clarke

ex presidente Ama

Ernesto Clerici

Laura Clerici

Gianni Clivati e famigliari

Olivia Colasanti

Andrea Collalti

Emanuela Collatina

Sandro Collu

Junia Compostella

Toni Concina

Fedele Confalonieri presidente Mediaset

Giuseppe Coniglio

Ilario Consolini

Nicolina Contena

Maurizio Conzadori

Luigi Corbella

Antonio Ignazio Correra

Pino Corvaglia

Andrea Cristofaro

Simone Crolla

Elisabetta Crosti

Patrizia Curti

Chiara Dainelli

Luca D’Alessandro deputato di Ala

Andrea Damilano

Raffaella D'Andrea

Giustina Dantini

Emilio De Cesare

Diana de Feo giornalista ed ex senatrice del Pdl

Vittorio De Giorgi

Ugo De Giovanni

Antonio Delfino

Sergio D’Elia Segretario di Nessuno tocchi Caino

Chiara Dell’Utri

Marina Dell’Utri

Riccardo Dell’Utri

Gianluca De Marchi

Sergio De Marco

Maria Teresa de Martino

Maria Grazia Dentice

Giulio De Pascalis

Andrea Da Passano

Massimo De Santis

Elena De Simoni

Anna De Tullio

Claudia Di Donato

Alessandra Di Francesco

Daniele Di Lorenzo

Corrado Di Mauro

Eduardo Di Mauro

Claudia Di Napoli

Fernanda Diniz

Vincenzo Di Nunno

Domenico Di Sanzo

Patricia Domina

Monica Dominioni

Maria Durante

Giovanni Elena

Betta Ellul

Marco Erler

Ludovico Esposito Faraone

Linda Facco

Clelia Farinelli

Marco Fasi

Bruno Ferrara

Francesca Filippi giornalista

Barbara Fioravanti

Luisa Fiori

Giancesare Flesca

giornalista

Matteo Fossati

Felice Giuseppe Franchini

Lando Fresi

Ludovica Fressa

Luciano Frontani

Antonio Gabriele Fucilone

Gabriella Fugazza

Alessandro Gaddi

Augusto Gaggiotti

Achille Gagno

Mario Galardi

Mariano Gambina

Gianandrea Gandola

Edda Gandossi

Luca Garau

Valentina Gardani

Antonino Gatto

Francesco Gaudimundo

Teresa Genova

Gianfranco Gentile

Rudolph Gentile

Giuseppe Giampaoli

Paolo Giammancheri

Vittorio Gigliotti

Angelo Giordano

Massimo Girgenti

Alberto Graziani

Alberindo Grimani

Tommasino Grippo

Guglielmo Guglielmi

Antonino Gugliotta Florio

Andrea Guiducci

Concettina Gullì

Franco Iacobini

Andrea Iannone

Mauro Ignaccolo

Gaetano Insolera

Benedetto Ippolito prof. Università Roma Tre

Paolo Isotta musicologo e scrittore

Laura Kramer Badoni

Amedeo Laboccetta

deputato di Forza Italia

Leoluca Labozzetta

Maria Pia La Malfa

Silvana Lambardi

Massimo Lattanzi ex consigliere Pdl Valle d’Aosta

Carmelo Lavorino criminologo

Anna Lazzarini in Luciani Ranier

Giacomo Leandri

Cristian Leccese

Simone Leoni Ghergo

Ubaldo Livolsi

Alberto Lolli-Ghetti

Vittorio Lombardi

Alessandra Lucarino

Massimo Lucci

Loreddano Luciani Ranier

Silvana Luise

Enzo Mannari

Carmine Mannarino

Laura Clara Mantovani

Daniele Maoddi

Pamela Marangoni

Giancarlo Mazzucca membro del cda Rai

Fabrizio Rondolino giornalista

LA SOLIDARIETÀ DI MUGHINI, RIZZOLI E TANTI ALTRI (3 luglio 2017)

Adriano Aragozzini ex patron del Festival di Sanremo

Davide Baldoni

Domenico Barbaro

Daniele Benedini

David Berardi

Giovanni Bisignani

Luigi Bisignani

giornalista e scrittore

Agostino Buratti

Giovanni Calabrò

Paola Cesolini

Daniele Cipriani

Aline Confalonieri

Yves Confalonieri

Annick Cornet

Maria Luisa Corsi

Attilio Dalla Costa

Francesca Selvaggia Damioli

Araba Dell'Utri

Margherita Dell'Utri

Pietro Diaz

Giovanni Di Brino

Roberto Di Pumpo

Livio Elli

Giovanni Falpo

Cesare Fostini

Sergio Gaddi

Simone Galimberti Coordinatore provinciale lecchese di Fare! con Tosi

Alfredo Gemmi

Francesco Giovannini

Pierangela Guidotti

Alberto Marcheggiani

Chiara Marchetti

Maurizio Marchetti

Silvio Marchetti

Giulio Marchi

Guglielmo Marengo

Angela Mariani

Isabella Marini

Valentino Martelli

Anna Martinelli

Maurizio Martinelli

giornalista Rai

Nicolò Martinelli

Sandra Massazza

Maria Teresa Matrone

Paolo Mattozzi

Antonettore Maury

Mauro Mazzolaio

Fabio Mazzoni

Riccardo Mazzoni senatore di Ala

Tina Mazzuca

Biancamaria Meatta

Ursula Meister

Nicola Mercurio

Maria Luisa Messina

Stefano Messinese

Serenella Midolo

Gianluigi Mirandola

Chiara Momentè

Maurizio Momi

Carlo Momigliano

Carlo Monti

Marco Montingelli

Manuela Morandi

Marco Mordenti

Guido Morice

Giampiero Mughini

giornalista

Brunella Murolo

Giuseppe Naim

Vincenzo Naro

Ippolita Naso avvocato

Grazia Candura Negrini

Ilaria Negrini

Riccardo Nichetti Stanghellini

Santo Nicotra

Paolo Nosenzo

Francesco Notarpietro

Massimo Nucera

Marina Olivetti

Ettore Oradini

Paola Orefice

Cynthia Orlandi

Pietrantonio Pace

Agostino Pagano

Andrea Pagano

Carla Pagano

Chiara Pagano

Elena Pagnotta

Giuseppe Palazzo

Vincenzo Palladino

Armando Palmia

Marco Palmisano

Milena Panai

Paolo Panuccio

Stefano Parrello

Antonio Passacantilli

Franco Pattavina

Lucia Pelliccioni

Andrea Peretti

Rodolfo Peroni

Gianfranco Pesce

Bernardo Peschisolido

Giancarlo Petrella

Vincenzo Petrella

Maurilio Piazza

Riccardo Piccioli

Paola Pifarotti

Francesco Pironti

Sofia Pironti di Campagna

Rodolfo Pisa di Monterosa

Valeria Pitrelli

Michele Pivetti Gagliardi

Claudio Pompei giornalista

Silvana Pompili

Luca Pont

Carlo Poss

Annibale Pozzi

Roberto Priori

Cecilia Prunas

Tommaso Puggioni

Elettra Puletti

Mina Putelli

Ercole Rabino

Roberta Rabino

Alessandro Ragosta

Marinella Raiteri

Giulia Ranuzzi De Bianchi

Jessica Ratti

Sergio Recchi

Sergio Ricci

Silvia Ricciardi

Stefania Ricciardi

Anna Riccò

Samuele Risi

Piergraziano Ritella

Melania Rizzoli ex deputata del Pdl

Donato Robilotta ex consigliere regionale del Lazio

Annalisa Rodari

Francesco Saverio Romano deputato di Ala

Nicolò Romeo

Sergio Roncucci

Antonio Rossi

Luca Rossi

Gianni Rota

Raffaela Rovida

Pasquale Ruggiero

Marco Sabatini

Antonio Saccà docente e scrittore

Costanza Salassi

Rosa Maria Salerno

Marzia Savi

Errico Vittorio Sangiuliano

Jole Santelli deputata di Forza Italia

Angelo Santoro Barletta

Martina Santoro

Franco Sapienza

Patrizia Savio

Filippo Savoia

Ettore Scaramuzzino

Riccardo Scarpa giornalista

Dianella Schiro

Lucia Sciarappa

Carlangelo Scillamà Chiarandà

Claudio Segolanti

Antonella Segù

Cinzia Signore

Valerio Soave

Cesare Sodini

Marcella Sofia

Anna Sommella

Mauro Pallisco Sora

Lorenzo Gesualdo Spezzano

Albertina Spinetti

Elisabetta Taddei

Pietro Tavallini

Massimiliano Tavella

Gabriele Tecchiato responsabile biblioteca Grande Moschea di Roma

Gennaro Termine

Cecilia Terranova

Ernesto Tironi

Roberto Tobia

Marco Tolino

Claudio Tolomei

Mauro Tombesi

Maurizio Tortorella

giornalista

Alberto Trombi

Anna Tutrone

Francesco Ungolo

Livia Vaccaro

Roberto Valacchi

Giuseppe Valentino avvocato ed ex senatore di An

Attilio Vecchi

Daniele Veltri

Matteo Valcelli

Maria Vener

Antonio Verga

Francesco Vergovich giornalista, speaker di Radio

Roma Capitale

Giulietta Vicovaro

Marcello Vignoli

Paolo Vigo

Paola Villa

Simona Villa

Camilla Vinciguerra

Rosetta Virtuoso

Piero Vragnizan

Norberto Zadra

Roberto Zanconi

Zeno Zani

Fausto Zanzot

Giovanni Zarcone

Simona Zazzali

Gennaro Zona

Annamaria Zorzi

Stefano Zorzi

Giampiero Zurlo

DA NUZZI ALLE DE BLANCK, SOLIDARIETÀ SENZA FINE (4 luglio 2017)

Domenico Alerino

Gabriella Alfonsi

Piero Alfonsi

Daniela Allegra

Gaetano Alù

Maurizio Amati

Romano Ambrogi

Emilio Ametrano

Sabina Anrep

Severino Antinori

Sergio Anzaldi

Francesco Autelitano

Dario Aversa

Giacomo Barozzi

Gaetano Bartilotta

Giancarlo Bergna

Giuseppe Belcastro

Benedetta Bernasconi

Paolo Bonalumi

Francesco Bondanini

Dario Bonura

Gian Luigi Bracciale

Marinella Brambilla

Cristiano Brau

Georgeta Emilia Brezeanu

Leonardo Brivio

Mariano Brusamonti

Pietro Burroni

Paola Busonera

Enza Cacciatore

Valeria Cadoni

Mario Calcagni

Alessandra Calise

Claudio Calza

Candia Camaggi

Salvatore Cannistraci

Giancarlo Caporali

Maurizio Carcani

Francesco Casaccia

Giorgio Casana

Claudio Cascarino

Manfredi Catania

Gigi Cau

Pinuccia Cazzani

Giovanni Battista Cepollina

Marco Cervati

Sandra Cesari de Maria

Giorgia Cherchi

Simone Chirumbolo

Giuliano Cipriani

Giulio Clerici

Simonetta Cocco

Antonio (Toni) Concina

Guido Confalonieri

Anna Consoli Scudo

Gianni Colavolpe

Tiziano Cornegliani

Gianpaolo Corrias

Sandro Corsi dirigente regionale del PD umbro

Giacomo Filippo Corvaglia

Lucia Cosentino

Marcello Cosi

Antonio Cossulich

Elisabetta Costa

Fabrizio Covelli

Catia Cremonini

Beatrice D'Amico

Lorenza Dardanello

Alfredo de Amicis

Francesco De Angelis

Giada de Blanck

Patrizia de Blanck

Giancarlo Maria de Cristofaro

Roberto De Giorgio

Leonardo del Vescovo

Patrizia De Monte

Nicola Di Lello

Giuseppe Di Stanio

Melania Elia

Ermanno Eliseo

Gloria Ena

Martina Fabris

Antonino Falcone

Matteo Falconi

Nicola Fantò

Daphne Ferrari

Pasquina Ferrari

Luca Ferruzzi Consigliere

Comunale, Borgo San Lorenzo (FI)

Ugo Finetti

Lanfranco Fioravanti

Salvatore Fleres

Antonio Fracassi

Francesco Franci

Dante Franzoso

Paolo Freddi

Cristina Frua De Angeli

Flavio Fulciniti

Sergio Gadolla

Serena Gana Cavallo

Adolfo Giacomini

Renzo Giampaolo

Filippo Gianella

Maria Gianforcaro

Peppe Giannetto

Andrea Gilardoni

Grazia Giordano

Rita Giovannetti

Mario Giudice

Rosario Grasso

Franco Grattarola

Luigi Graziani

Marcella Grottini

Lorenzo Guerrini

Maria Gullo

Alessio Iannucci

Isabella Iardella

Fabrizio Iezzi

Renato Innocenti Livi

Ciro Iovane

Maura Juculano

Rosi Laffranchi

Enrico Giuseppe Francesco La Monica

Gaetano Lauro Grotto

Alfredo La Villa

Cesare Leporelli

Luciana Liburdi

Umberto Liuzzo

Luca Lo Giudice

Michele Lombardo

Stefano Lombroni

Pietro Longhi

Decio Lucano

Giancarlo Lupi

Enrichetta Lupo

Mario Lupo

Laura Maccioni

Michele Maietti

Carlo Maietto

Stefano Mainoldi

Emanuele Mancuso

Fabio Mancuso

Luciano Manni

Silvio Maracchia

Duilio Marchesini

Ferruccio Mariani

Maria Grazia Marricchi

Graziella Marsala

Francesca Martinelli

Andrea Martini

Franco Mastracco

Maria Antonietta Mattioli

Adelaide Mazzarino

Liana Mazzilli

Francesco Mazzini

Maria Mauro

Giuliano Mecozzi

Giovanni Medeot

Sandra Mennelli

Don Sergio Mercanzin

Chiesa di Padova

Francesco Mercurio

Giuseppina Messa

Alfredo Messina senatore di Forza Italia

Patrizia Messina

Silvia Micciché

Mario Michael

Luis Micheli Clavier

Luciano Mirabella

Gianluca Montinaro

Giovanni Moratti

Angela Moreschini

Alberto Morglia

Aldo Mugo

Marco Musati

Attilio Napoleoni

Vincenzo Napolitano

Francesco Nesti

Raffaele Nevi presidente Gruppo Forza Italia Regione Umbria

Gianluigi Nuzzi giornalista, vicedirettore Videonews

Luciana Olteanu

Fulvio Orlandini

Francesca Padovese

Lorella Pagotto

Daniele Palombo

Massimiliano Paludi

Duilio Panarisi

Gabriella Paravisi

Edro Parissi

Mila Peretti

Sandra Persegato

Ilaria Piacenti

Enrico Pianetta ex presidente Commissione Diritti umani del Senato

Orietta Pietrobelli

Giuseppe Pisu

Alessandro Giuseppe Pizzuti vice coordinatore Comunale Forza Italia Alatri (FR)

Carlo Poggio

Luigi Pontoriero

Luigi Porcella

Paolo Porta Frigeri

Adriana Puggi

Giuliano Puri

Cesare Quattrini

Marcellino Radogna

Gaetano Randazzo

Consuelo Ratti

Lionello Ricci

Sandro Ricci

Michele Ricciardi

Angela Romano

Vincenzo Rosati

Danilo Rosiello

Angelina Rossi

Marco Ruggeri

Raoul Russo

Luca Luigi Saccone

Daniela Salemi

Aldo Sanasi

Angela Sangineto

Giuliana Santoni

Giusy Santoro

Samuele Sanvito

Angelo Saracini

Vincenzo Sarcinella

Romano Satolli

Salvatore Scalzo

Mariangela Scaturchio

Francesco Scoma

senatore di Forza Italia

Cristina Scudo

Maurizio Scudo

Alida Secco

Silvia Silvi

Vito Speciale

Casa editrice Spirali

Luciano Stefanini

Stefania Tabacchiera

Annalisa Tagliabue

Stella Tagliaferri

Gianfranco Tarragoni

Barbara Tartamella

Piero Tatafiore

Martino Taviano

Generosa Terranova

Simone Teti

Daria Tinelli

Nicola Toffanin

Lillo Tombolini

Angelo Toneatto

Manuel Tripodo

Michele Tropia

Luigi Turco

Franca Vaccari

Marco Valente

Silvia Valentino

Paolo Valera

Giuseppe Vassallo

Giuseppe Vecchio

Anna Rita Vignola

Emilio Vigorito reduce

dalla battaglia di El

Alamain

Vanda Violante

Consuelo Viotto

Simone Viscardi

Maria Vitale

Marina Vuoli

Angelo Zambelli

Anna Zanchi

Francesca Zanchi Monarca

Rizieri Zucchi

VERDINI E GLI ALTRI UN MARE INFINITO DI FIRME (5 luglio 2017)

Michaela Abati

Ettore Amati

Francesco Amerio

Annamaria Arcangeli

Gianluca Aru

Tommaso Aru

Gianni Atrori

Gianni Atzori

Corrado Austeni

Bruno Baldini

Carlo Balsamini

Enrica Bassi

Marisa Battini

Mariella Bella

Luigino Bellusci

Graziella Belotti

Sergio Benzi

Alessandro Bernasconi

Roberto Bertocco

Piero Biancalani

Pietro Bianchi

Antonio Biondelli

Giuseppe Emanuele Blando

Mario Bonelli

Sonia Boschetto

Roberto Borgheresi

Francesca Maria Brambilla

Martina Veronica Brambilla

Nazareno Brugoni

Gaetano Bruno

Lucio Buffa

Franco Buonpane

Guido Cace

Vincenzo Cadoni

Guerrino Calicchia

Maria Pia Caliceti

Mauro Calò

Camillo Caltagirone

Cristiano Calvano

Francesco Calvi

Alessandro MM Camilotto

Aurora Campari

Gustavo Campus

Nicola Candeloro

Giovanni Cantagallo

Giorgio Cantarano

Francesca Caputo

Marcello Caraccio

Uberto Carafoli

Carlo Carena

Fabrizio Carminati

Graziella Carraro

Maria Pia Carta

Antonio Cassetta

Margherita Castaldi

Beatrice Castelli

Luigi Castoldi

Samuele Castoldi

Mauro Cattaneo

Alberto Cavicchi

Lauro Cazzanti

Silvana Cecere

Rodolfo Cesaria

Beatrice Chicco Inga

Anna Vittoria Chiusano

giunta Camere Penali

Annamaria Ciovai

Rodrigo Cipriani Foresio

Giancarlo Cirulli

Stefania Civilla

Carla Conforto

Paola Colnago

Alfredo Colombo

Emanuela Coral

Adalberto M. F. Cosolo

Sergio Cracco

Marcello A. Cristofani della

Magione

Maria Crivelli

Marcello Cruciani

Giuseppe D'Alessandro

Marino D'Artibale

Ennio D'Atri

Lionello De Angelis

Filippo de Antoni

Ugo De Cupis

Gaetano Della Puppa

Roberto Del Stabile

Elena Demarchi

Gianluca De Marchi

Antonietta Denicolò giunta Camere Penali

Gilda De Nigris

Luciano Dentini

Silvia de Paolini

Alberto Dereani

Ugo De Rose

Ilaria De Santis

Costantino Di Natale

Biagio Di Pace

Angela Di Pietro giornalista

Flavio Dotti

Luigi Dottori

Carlo Durante

Sara Ercolani

Adriana Esposito

Lamberto Fabbri

Lucia Domenica Fabbro

Luigi Faggi

Francesco Falvo d'Urso

Vincenzo Fantini Giglio

Francesco Paolo Faria

Claudio Maria Fattori

Baldassare Faverio

Giuseppe Ferrante

Fabio Ferrara

Mirko Fiasco giunta Camere Penali

Giovanni Flora giunta Camere Penali

Enrico Fogli

Giuseppe Fonisto

Paolo Fontanella

Nicola Formichella ex deputato del Pdl

Nino Foti ex deputato del Pdl

Egisto Mauro Frainetti

Roberto Fraschetti

Nicola Frescofiore

Emanuele M. Gabbini

Gennarino Gallo

Margherita Gamondi

Alberto Gandin

Paola Gandin Bombis

Milena Stefania Gargatagli

Camillo Gaspardini

Livia Gasparotto

Luciano G. Gerini

Paolo Gervasoni

Mattia Ghiotti

Rossana Giacalone Caleca

Sara Giacalone

Marco Giammanco

Maurizio Giandinoto

Giovanni Giassi

Antonio Giatti

Maria Vincenza Giorgio

Lidia Giovanetti

Paolo Giovannetti

Mario Giulianati

Paolo Giustozzi giunta Camere Penali

Carola Gnecchi Ruscone

Alberta e Oscar Gnugnoli

Fausto Gherardi

Domenico Gramazio ex senatore Alleanza Nazionale

Marco Grandi

Luciana Grandinetti

Andrea Grassi

Mariapia Grisanti

GianLuigi Grossi

Cristiano Guarinon

Elena Guarnieri

Giuseppe Guida giunta Camere Penali

Michele Iacovacci

Dario Imperadori

Gianluca Imperadori

Francesco Inga

Rosaria Iuliano

Ennio La Malfa

Plinio Lancia

Salvo La Porta

Valeria Lippolis

Maria Lomartire

Francesco Lai giunta Camere Penali

Alessandro Lamedica

Alceo Lamonaca

Antonio Lauri

Edgardo Leo

Marcel Levy

Gianni Locatelli

Fabrizio Lomanto

Luisa Longhi

Luigi Lucatello

Francesco Luviè

Ilaria Luzzana Caraci

Linda Manenti

Roberto Manieri

Camillo Manuelli

Silvio Maracchia

Dario Marcantoni

Rossana Marchesini

Giovanna Mariani

Anna Anarito Marinacci

Clemente Martone

Salvatore Masala

Ercole Massara

Pietrangelo Massaro

Rosalba Mastroianni

Elvio Mattioli

Marina Mauri

Nicola Mazzacuva giunta Camere Penali

Stefano Melis

Fabrizio Menichella

Riccardo Micci

Michele Miele

Giovanni Migliara

Beniamino Migliucci giunta Camere Penali

Lorena Milanato deputata di Forza Italia

Lino Alessio Mion

Massimo Mion

Giuseppe Mirisciotti

Virginia Montali

Marina Monticelli

Marta Moresco

Claudia Moroni

Valerio Muzzi

Franco Nandesi

Gianfranco Nanni

Maria Vittoria Nardone d’Errico

Napoleone Neri

Antonio Niedda

Attilio Novelletto

Giuseppe Olivieri

Vito Ozzola

Antonella Pacchiarotti

Mauro Pala

Guido Paleari

Elio Massimo Palmizio deputato di Forza Italia

Giuseppe Panarello

Giuseppe Pantano

Betti Paraboschi

Marina Sonia Parisi

Pietro Parisio

Elisabetta Pascucci

Maria Isabella Pesce

Patrizia e Roberto Pellegrini

Mario Pelosi

Filippo Alberto Pepe

Flavio Peralda

Patrizia Perri

Miriam Perugia

Marco Edoardo Luigi Pesenti

Francesco Petrelli giunta Camere Penali

Paola Picilli

Greta Pierotti

Paola Pietrobelli

Fiorella Pinton

Angela Piscitelli

Francesca Pizzolante giornalista

Lidia Poli

Silvestro Polizzi

Anita Poluzzi

Maria Luisa Poluzzi

Carlo Porcu

Vittorio Porta Frigeri

Lucio Praticò

Massimiliano Presenti

Gaetana Principato

Nicola Puorto

Lucia Radaelli

Elisabetta Rampelli

Davide Rampello

Renato Ranghini

Giorgio Rastrelli

Elisa Rebuzzini

Ruggero Revelli

Maria Rizzotti senatrice di Forza Italia

Nicola Rocco

Rinaldo Romanelli giunta

Camere Penali

Rosanna Romanisio Amerio

Marco Antonio Romeo

Renzo Roso

Gabriella Rossi

Giuseppe Ruotolo

Giorgio Rupolo

Francesco Ruscio

Andrea Sabatini

Mattia Saia

Giovanni Salis

Marco Sanvoisin

Egidio Sarno giunta Camere Penali

Ezio Savadori

Sandra Savino deputata di Forza Italia

Armando Scaccabarozzi

Paolo Scagliarini

Elisabetta Scala

Stefania Scalzo

Alberto Scandolara

Giuseppe Scanni

Monica Scarselli

Sebastiano Sciuto

Domenico Scordio

Liliana Sebstianis

Dino Secco deputato di Forza Italia

Loredana Settepani

Silvia Signorelli

Stefano Sinibaldi

Carlo Siniscalchi

Giorgio Soldà

Silvana Sorrentino

Maria Pia Spada

Giuseppe Spinella

Alessandro Spuntoni

Giovanni Stella

Gilbert Stevanin

Francesco Stolfi

Edvige Tantin

Francesca Tartamella

Angelo Teobaldelli

Alberto Terilli

Tania Termini

Paolo Emilio Testa

Flavio Tidu

Agostino Tizzi

Nazzarena Tizzi

Giuseppe Tommasino

Pina Torella

Guido Toresella

Luana Tosetti

Marco e Miranda Traverso

Sabrina Trombetti

Benito Turriziani

Giorgio Tuzzolino

Ada Urbani

Maurizio Vago

Massimo Veccia

Maria Venera

Anna Rita Venturi

Denis Verdini senatore di Ala

Maria Francesca Verdini

Antonio Verticilo

Federico Vianelli giunta Camere Penali

Andrea Vitale

Antonella Vitale

Giuseppe Volontè

Emanuela Volpe

Riccardo Zanaboni

Giuliano Zanettin

Daniela Zemini

Emma Zuddas