"Fazio bluffa sui soldi, ho le prove"

"Ci metteremo un po' di tempo. Ma, come abbiamo cacciato Campo Dall’Orto, come tante battaglie che ho vinto nella vita, vinceremo anche quella contro Fabio Fazio. Ci vorranno tempo e tenecia: ma finirà a calci nel sedere...". Maurizio Gasparri, quando parla del conduttore di Che tempo che fa, è un fiume in piena. Tra i due, sul nodo del rinnovo monstre in Rai del presentatore, è sfida a campo aperto ormai. Ecco che il senatore e membro della Vigilanza Rai ha dato appuntamento a Fazio, per un confronto a 360° sul tema delle offerte ricevute e sul rinnovo, in un campo speciale: al bar.

Gasparri, che prove ha contro Fazio?

"Ho parlato con gli esponenti delle principali televisioni i quali mi hanno confermato, personalmente, che un’offerta di quel li- vello nei suoi confronti non l'hanno mai nemmeno immaginata. A meno che "Telespurgola" o "Radio Rocca Cannuccia" abbiano offerto a Fazio venti milioni di euro... Fazio parla del nulla: ha estorto una condizione vessatoria alla Rai che poi risulterà an- che un danno".

In che senso?

"Perché lui non farà a RaiUno gli ascolti che faceva la fiction in prima serata la domenica. La Rai ci rimetterà numeri, ascolti e valore della pubblicità. È un danno enorme: ma di questo ne parleremo tanto perché mica finisce qui. Non gli daremo tregua a Fazio & company".

Fazio a proposito delle polemiche, anche colorite, sul suo ingaggio sostiene che "nel Paese c’è qualcosa che non va..."

"(Ride) Nel Paese c’è l’indignazione nei confronti del trattamento che riceve. Pure la "Jena", su La Stampa, scrive che la gente quando vedrà Fazio penserà a che cosa ha comprato questo con tutti quei soldi. Oggi Fazio non si rende conto di essere l’ita- liano più disprezzato in giro perché, con questa bramosia di guadagno con i soldi pubblici, si mette pure a fare la vittima. Prende venti milioni e dice pure che nel Paese c’è qualcosa che non va. Che non va c'è lui!".

Il dg Rai Orfeo sostiene che è stato «blindato» per non perdere questo cavallo di razza...

"Di cavalli di razza ce ne sono tanti ma qui hanno comprato a prezzo da astronave un somaro. Anche alla Maggioni l'altro giorno è scappato: "La Rai non avrebbe retto senza Fazio". Ma che dice? Di che parla? Siamo tutti utili, nessuno è indispensabile. L’ho detto fin da subito che Campo Dall'Orto non era adatto e dopo...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI