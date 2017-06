Comunali, un cappotto per il Pd. Zingaretti a rischio

Cappotto completo. Il Partito democratico riesce nell’impresa di perdere tutti i ballottaggi nel Lazio: Rieti, Guidonia, Ladispoli, Frascati, Grottaferrata. Il centrosinistra vince solo a Cerveteri con Rocco Pascucci, ma lì il Pd aveva compiuto la lungimirante scelta di schierare il simbolo a sostegno di Juri Marini, arrivato solo quinto col 5,7% con la miseria di 884 voti di lista per i Dem.

Negli ultimi anni, dal 2014 a oggi, il Pd ha perso Roma, Civitavecchia, Pomezia, Nettuno, Genzano, Rieti, Ladispoli, Frascati, Fonte Nuova. Ha subìto clamorose scoppole a Frosinone, Guidonia, Grottaferrata, Ardea, Marino, Anguillara, Ariccia, Bracciano, Mentana, Tivoli, vincendo invece ad Albano, Colleferro, Ciampino, Monterotondo e Palestrina. Una emorragia di voti e di eletti che ha portato i Dem ad attestarsi, in queste ultime amministrative, su una media di poco superiore all'11% in provincia di Roma e nel Lazio. Il dato, certo, non contempla le liste civiche in qualche modo collegate e i Comuni sotto i 15mila abitanti, dove i candidati sindaco dei Dem si sono difesi eccome.

Ma, insomma, il dato globale è imbarazzante. Soprattutto perché la Regione Lazio è amministrata proprio dal Pd con Nicola Zingaretti. I risultati che in questi anni arrivano dai territori denotano una forte incidenza del voto di protesta - il M5S oltre Roma governa a Guidonia, Civitavecchia, Pomezia, Ardea, Marino, Genzano, Anguillara - e risultati che non premiano l'azione di governo della Regione. Proprio il governatore, che tanto e generosa- mente si è esposto nei ballottaggi a sostegno dei candidati sindaci Dem finiti al tappeto - sembra essere uno dei grandi sconfitti di questa tornata elettorale. Non a caso gli esponenti di centrodestra Gianni Sammarco, Pino Cangemi, Daniele Sabatini, Fabrizio Santori, Antonello Aurigemma e Adriano Palozzi parlano di...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI