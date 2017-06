Era la prova del nove per i Cinque Stelle. E ne escono con le ossa rotte, almeno secondo i primi dati che stanno uscendo. I candidati di Grillo hanno fallito l'appuntamento con le elezioni nei grandi Comuni. Non sono riusciti a sfondare a Genova, la città del leader pentastellato, sono rimasti fuori dei giochi a Palermo, divorati dalle faide interne, e sono stati umiliati a Parma, feudo dell'ex grillino e ribelle per eccellenza Federico Pizzarotti. Nessun exploit di rilievo, quindi, come era accaduto in passato a Roma e Torino con Virginia Raggi e Chiara Appendino.

Ecco come sono andate le elezioni amministrative nelle città più grandi. Come detto, Genova e Palermo, erano i test più significativi.

A Genova vanno al ballottaggio Marco Bucci, sostenuto dall'asse sovranista Salvini-Toti-Meloni, e Gianni Crivello del centrosinistra. È rimasto fuori dalla contesa Luca Pirondini del MoVimento Cinque Stelle. Probabilmente ha pagato la guerra intestina con Marika Cassimatis, la candidata che inizialmente si era imposta alle comunarie online, poi annullate proprio da Grillo perché vincitrice non gradita. Ma ha pesato ancora di più la discesa in campo dell'outsider Paolo Putti, anche lui grillino dissidente, che però non ce l'ha fatta a sorprendere gli avversari.

Neanche a Palermo i pentastellati sono riusciti a battere la "vecchia" politica. Il grillino Ugo Forello, uno dei fondatori di Addio Pizzo, è arrivato terzo con distacco. Il sindaco uscente Leoluca Orlando, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, dovrebbe essere riuscito a confermarsi primo cittadino riuscendo a superare la soglia del 40% dei voti (tetto previsto in Sicilia). Fabrizio Ferrandelli, del centrodestra, si è dovuto accontentare del 33%.

A Verona è andata in scena la faida tra il sindaco uscente Flavio Tosi e il leader della Lega Matteo Salvini, che si sono affrontati attraverso i loro candidati. Patrizia Bisinelli, compagna di Tosi, rischia addirittura di rimanere fuori dal ballottaggio con la lista Fare!. Ne ha approfittato il salviniano Federico Sboarina, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fdi che dovrebbe andare al secondo turno con la terza incomoda, Orietta Salemi del Pd.

A Parma Federico Pizzarotti ha confermato la sua sintonia con la città con la sua lista Effetto Parma. Al ballottaggio si confronterà con Paolo Scarpa del Pd. Laura Cavandoli (Forza Italia, Fratelli d'Italia) non ce l'ha fatta nel colpaccio e si è piazzata terza. Deludente il risultato di Daniele Ghirarduzzi (M5S) che non è riuscito a rompere le uova nel paniere a Pizzarotti. Un bello smacco per Grillo.

Nelle altre grandi città, come Taranto, si profila la sfida centrodestra (Stefania Baldassarri) contro centrosinistra (Rinaldo Melucci). Il grillino Francesco Nevoli si è piazzato terzo ma non di molto. A L'Aquila il candidato del M5S, Fabrizio Righetti, è stato umiliato da Americo Di Benedetto (centrosinistra) e Pierluigi Biondi (centrodestra) che se si daranno battaglia il 25 giugno. Anche a Catanzaro la grillina Laura Granato non è pervenuta (circa il 5%), surclassata da Sergio Abramo (centrodestra) sicuro al secondo turno, e Vincenzo Antonio Ciconte (centrosinistra) che si gioca l'accesso al ballottaggio con Nicola Fiorita sostenuto da liste civiche.