Da Palermo a Genova fino a Parma, i risultati delle Comunali in otto grandi città

I candidati dei Cinque Stelle deludono alle elezioni amministrative. Nelle grandi città non riescono a sfondare e gli elettori si affidano ancora al centrosinistra e al centrodestra, o a liste civiche, come a Parma, dove l'ex grillino ribelle Pizzarotti è in testa seguito dal candidato del centrosinistra. Ecco i primi dati scrutinati.

COMUNE DI GENOVA

Gianni Crivello (centrosinistra)

34,5%

Marco Bucci (centrodestra)

35,5%

Luca Pirondini (M5S)

19,8%

Marika Cassimatis (civiche)

1%

Paolo Putti (civiche)

5,2%

Marco Mori (civiche)

0,6%

Cinzia Ronzitti (sinistra)

1%

Stefano Arrighi (destra)

0,4%

Arcangelo Maria Merella (civiche)

1,8%



COMUNE DI PALERMO

Leoluca Orlando (centrosinistra)

42%

Fabrizio Ferrandelli (centrodestra)

33%

Ugo Forello (M5S)

18%

Ciro Lomonte (civiche)

-%

Ismaele La Vardera (destra)

3%

Nadia Spallitta (sinistra)

-%

COMUNE DI VERONA



Orietta Salemi (centrosinistra)

25,7%

Federico Sboarina (centrodestra)

26,9%

Alessandro Gennari (M5S)

8,7%

Patrizia Bisinella (lista civica)

24,2%

Michele Bertucco (sinistra)

4,4%

Roberto Bussinello (destra)

1,5%

Filippo Grigolini (destra)

2,2%

Marco Giorlo (civiche)

1,5%

Michele Croce (civiche)

4,7%



COMUNE DI PARMA

Paolo Scarpa (centrosinistra)

29%

Laura Cavandoli (centrodestra)

18%

Daniele Ghirarduzzi (M5S)

-%

Federico Pizzarotti (civica)

37%

Ettore Manno (sinistra)

-%

Laura Bergamini (sinistra)

-%

Emanuele Bacchieri (destra)

-%

Filippo Greci (centro)

-%

Luigi Alfieri (civiche)

-%

Pia Adriana Teresa Russo (civiche)

-%

COMUNE PADOVA

Sergio Giordani (centrosinistra)

29%

Massimo Bitonci (centrodestra)

39%

Simone Borile (M5S)

6%

Arturo Lorenzoni (civiche)

23%

Luigi Salvatore Sposato (civiche)

2%

Maurizio Meridi (destra)

0,2%

Rocco Bordin (civiche)

0,5%



COMUNE DI TARANTO

Rinaldo Melucci (centrosinistra)

16%

Stefania Baldassarri (centrodestra, civiche)

23%

Francesco Nevoli (M5S)

12%

Vincenzo Fornaro (sinistra)

-%

Pietro Bitetti (civiche)

-%

Francesco Sebastio (civiche)

-%

Luigi Romandini (civiche)

-%

Massimo Brandimarte (civiche)

-%

Giuseppe Lessa (civiche)

-%

Mario Cito (civiche)

13%



COMUNE DI CATANZARO

Vincenzo Antonio Ciconte (centrosinistra)

29%

Sergio Abramo (centrodestra)

39%

Bianca Laura Granato (M5S)

5%

Nicola Fiorita (civiche)

27%

COMUNE DE L'AQUILA

Americo Di Benedetto (centrosinistra)

45%

Pierluigi Biondi (centrodestra)

37%

Fabrizio Righetti (M5S)

5%

Carla Cimoroni (sinistra)

7%

Nicola Trifuoggi (civiche)

-%

Claudia Pagliariccio (destra)

-%

Giancarlo Silveri (civiche)

-%