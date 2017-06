Amministrative 2017, Viminale: alle 12 affluenza al 19,36%

È stata del 19,36% l'affluenza alle urne rilevata alle 12 per le elezioni comunali in 849 centri chiamati al voto. Nelle precedenti omologhe alle ore 12 la percentuale dei votanti si era attestata al 13%, ma si era votato in due giorni.

I seggi, aperti dalle 7 per le elezioni comunali in 1.004 città chiuderanno alle 23. Complessivamente a questa tornata elettorale sono interessati 9.172.026 elettori, dei quali 4.428.389 di sesso maschile e 4.743.637 di sesso femminile, in 10.822 sezioni elettorali.