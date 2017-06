Mario Orfeo è il nuovo direttore generale della Rai

È Mario Orfeo, attuale direttore del Tg1, il nuovo direttore generale della Rai nominato dal Consiglio di Amministrazione di viale Mazzini. La nomina del giornalista è stata anticipata con largo anticipo con un tweet di Maurizio Gasparri

Dunque adesso il Cda ha formulato ufficialmente il proprio intendimento di nominare Orfeo e ha dato mandato al presidente Monica Maggioni di promuovere l'intesa con i soci (il ministero del Tesoro al 99,56% e la Siae allo 0,44%) che dovranno decidere se accoglierla o meno e convocare l'assemblea totalitaria. Dopodiché si ritornerà al Cda per votare la nomina. Nel frattempo il consigliere Carlo Freccero si è proposto come dg in alternativa a Orfeo contro il quale aveva già annunciato, nei giorni scorsi, il suo voto contrario.