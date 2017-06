I simboli più pazzi delle Comunali dell'11 giugno

Migliorare il futuro è nobile, ma Campana Domenico (il cognome davanti, come una bolletta della luce) riempie di parole metà simbolo della sua “Ripresa d’Italia”: nell’altra metà c’è lui, con giacca, pattino e salvagente. Si candida ad Alessandria, ma sullo sfondo c’è il mare…

Può un simbolo far risorgere due partiti? Accade coi “Socialisti e riformisti per Frosinone”: l’emblema ricorda i Socialisti democratici italiani (archiviati nel 2007), ma i raggi che spuntano in filigrana sono della tradizione socialdemocratica, ancora viva da quelle parti

Un contrassegno può essere troppo “pieno” anche se contiene solo due simboli. È il caso del “Patto per Ardea” (coalizzato con emblemi simili a Pd e Fli). Al di là delle due “pulci” (una risuscita la grafica del Pdl), le scritte stiracchiate e compresse non fanno un bell’effetto

Nostalgia delle “biciclette” con due simboli? A Sesto San Giovanni la lista “Sinistra in movimento” ne propone una vera, con tanto di sella. In una ruota sventola ancora la bandiera rossa comunista, nell’altra c’è un corteo con bandiere e striscioni. Rossi, ovviamente

Il passato che rispunta (3): Fuori dalle Camere dal 2008, falce e martello resistono nei modi più diversi. A Pistoia la “Lista comunista” mette lo scudo con l’antico fregio tra le zampe di un orso, simbolo della città come il drappo a scacchi bianchi e rossi. Anche se così sembra una tovaglia

A Mondragone il sindaco uscente Giovanni Schiappa ci riprova e, tra le sue liste, c’è anche “Forza Schiappa”. All’inizio il simbolo ricalcava quello di Forza Italia, poi per evitare polemiche è stato cambiato con una barchetta, ma il nome non è proprio un buon auspicio

Ad Ardea, non lontano da Roma, a sinistra del Pd cercano di presentarsi uniti. Risultato, “La Sinistra che vogliamo ad Ardea” ha un simbolo tra i più affollati di sempre: le sette “pulci” di gruppi nazionali (Rifondazione, Pci, Si e Movimento X) e locali stanno un po’ strette.

A non passare inosservati con un nome curioso ci provano in molti. A Sesto San Giovanni il primo nome del comune diventa un hashtag per “#Sestoqua”, con tanto di segnaposto da Google Maps. Dalla Stalingrado d’Italia alla smart community, come passa il tempo...

A Cassano Magnago, città natale di Bossi, a sostegno della Lega Nord ci sono pure le “Giovani Stelle per Cassano”: grafica rétro, col biscione dei Visconti circondato da sei stelle su fondo bianco. Qualcuno vede un po’ di malizia (il M5S non si presenta), ma la lista smentisce

Il viadotto Bisantis (o ponte Morandi) è un segno inconfondibile per Catanzaro. Non stupisce che la lista “SalviAmo Catanzaro” lo scelga come simbolo, tingendo il suo enorme arco dei colori cittadini. Il disegno a mano su fondo bianco, però, è da grafica elettorale preistorica.

Calcio e politica ormai sono legati da decenni. A Frosinone l’hanno capito bene: la lista “Frosinone capoluogo” si fa rappresentare proprio dall’immagine del nuovo stadio costruito in zona Casaleno. Oggi sperano di essere votati, domani magari i Canarini torneranno in A…

Prima del voto in un comune si è discusso a lungo di passaggi a livello da chiudere? Ecco che, sul simbolo di “Eccoci per Sangiano”, presentato in un comune della provincia di Varese, spuntano due croci di sant’Andrea. Originale, allusivo e un po’ vintage

A Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, il sindaco uscente Gabriele Zanni porta gli occhiali e li mette nel simbolo di una sua lista, “Continuiamo insieme”. Per il candidato servono a guardare al futuro e vedere bene i problemi; per chi è cresciuto negli anni ’80 fanno subito “TeleMike”

A Lucca Donatella Buonriposi è sostenuta da due liste. La prima è “Lei Lucca”; la seconda, “Rinascimento sia”, è nel solco del progetto di Sgarbi (col dettaglio michelangiolesco su un cielo luminoso). Ma l’accoppiata Buonriposi-Rinascimento suona come un ossimoro