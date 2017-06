Nuove tecnologie e lavoratori della rete, esperti a confronto

Qual è la via italiana al futuro del lavoro? In che modo le PMI, gli artigiani, i liberi professionisti stanno intercettando la rivoluzione tracciata dalle nuove tecnologie? Per il terzo anno consecutivo la job community italiana dei wwworkers torna a riunirsi alla Camera dei Deputati. Nel corso del pomeriggio il confronto con politici, esponenti del Governo, esperti del mondo del lavoro e delle nuove tecnologie e il barcamp con le storie dei tanti wwworkers che ogni giorno raccontano un futuro del lavoro già presente.