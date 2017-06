Tabellone in tilt svela il voto segreto. E il patto sulla legge elettorale affonda

È stato un emendamento di Fi a prima firma Michaela Biancofiore a mandare in frantumi, alla prima prova, il tanto discusso patto per la legge elettorale. Un "pattuglione" di franchi tiratori ha affondato il patto tra Pd-M5S-Forza Italia e Lega che ha ceduto al primo voto segreto della mattina in aula alla Camera. La maggioranza aveva trovato un'intesa (evidentemente solo apparente) sulla legge elettorale che invece è andata sotto.

Giallo sul voto segreto, tabellone in tilt

Tutto è cominciato alle 11 quando, insieme all'emendamento della Biancofiore un testo analogo dal deputato M5S, Riccardo Fraccaro, sulla disposizione dei collegi elettorali del Trentino Alto Adige e sul quale i relatori avevano espresso parere contrario, ha vaporizzato la maggioranza: i favorevoli sono stati 270, i contrari 256 e un astenuto, facendo quindi passare l'emendamento. E allora caos e confusione con tanto di disguido tecnico sul tabellone dei risultati che ha reso "palese" il voto mostrando i franchi tiratori. In aula è scoppiata la bagarre ed Emanuele Fiano, uno dei relatori della legge elettorale, ha twittato una foto del tabellone che ha immortalato la votazione (a scrutinio segreto) e mostrato il voto a favore del M5S.