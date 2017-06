Incubo grillini: a secco nelle grandi città

Le premesse affinché le amministrative dell'11 giugno fossero di fondamentale importanza anche a livello nazionale c'erano già prima che i principali partiti si accordassero sulla legge elettorale. Ma ora che l'intesa potrebbe precipitare il Paese alle urne per il rinnovo del Parlamento nel giro di pochissimi mesi, l'appuntamento che vedrà il rinnovo di oltre mille amministrazioni locali diventa una vera e propria prova generale della salute dei partiti. Se finora a guardare con preoccupazione al voto di domenica era soprattutto il MoVimento 5 Stelle - che rischia di rimanere a secco nelle grandi città a causa di pasticci e faide interne - ora i riflettori si concentrano anche su Pd e Forza Italia, che dovranno verificare la tenuta del proprio consenso mentre si allunga su di loro il sospetto delle larghe intese nella prossima legislatura.

I NUMERI DELLA CONSULTAZIONE

Ad andare alle urne saranno 1.005 Comuni per un totale di circa 9,3 milioni di italiani coinvolti. Otto le città oltre i centomila abitanti: Palermo, Genova, Verona, Padova, Taranto, Parma, Monza e Piacenza. Il Comune più piccolo è invece Blello, provincia di Bergamo: appena 71 anime. Le amministrazioni uscenti erano guidate in 621 casi da liste civiche, in 155 casi da Giunte di centrosinistra, in 72 dal centrodestra e in soli cinque casi dal MoVimento 5 Stelle. Che, in effetti, nella scorsa tornata tenutasi nel 2012 era ancora lontano dal "boom" che lo rivelò ai grandi media con le Politiche dell'anno successivo. In amministrazione straordinaria erano invece ben 134 Comuni. Resterà commissariato San Luca, in provincia di Reggio Calabria, il paesino noto alle cronache per la faida malavitosa che portò alla strage di Duisburg in Germania e che per la terza volta consecutiva ha visto an- nullata la tornata elettorale per la mancanza di candidature.

PALERMO RESTA A ORLANDO

La città più popolosa alle urne è Palermo, oltre seicentomila abitanti. Ed è anche l'unica che sembra avere un risultato scontato. Il sindaco uscente Leoluca Orlando, infatti, potrebbe farcela addirittura al primo turno, anche in virtù di una legge locale diversa da quella nazionale che permette ai candidati di evitare il ballottaggio già sopra il 40% dei voti. Ed è proprio intorno a quella percentuale che si assesterebbe Orlando, sostenuto dal...

