C'è l'accordo sulla legge elettorale. Berlusconi: elezioni vicini

Le forze politiche "che contano" convergono sul sistema tedesco, che potrebbe mettere d'accordo Partito democratico, Forza Italia e Cinque Stelle, con buona pace dei "partitini" che rischiano di scomparire. La riflessione di Silvio Berlusconi è che, se l'accordo è vicino, lo sono anche le elezioni. E non è il solo a dirlo.

"Probabilmente manca poco al momento in cui gli italiani potranno di nuovo scegliere da chi vogliono essere governati", ha scritto Silvio Berlusconi nel messaggio inviato al deputato di Fi Francesco Paolo Sisto in occasione della manifestazione di Forza Italia in corso a Bari. E questo "se finalmente potremo avere una legge elettorale condivisa che garantisca l’effettiva corrispondenza tra il voto espresso dagli italiani e la rappresentanza in Parlamento". E continua: "Per chiarire meglio: se un Partito ottiene il...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI