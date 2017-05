Il Tar annulla le nomine di cinque direttori di musei

Il Tar del Lazio ha annullato le nomine di cinque direttori di musei, ed è subito polemica. Scrive su Twitter il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini: «Il mondo ha visto cambiare in 2 anni i musei italiani e ora il Tar Lazio annulla le nomine di 5 direttori. Non ho parole, ed è meglio».

Per il Tribunale amministrativo non c'erano le condizioni per aprire le selezioni anche a candidati stranieri, afferma Franceschini che aggiunge subito: «Faremo immediatamente appello al Consiglio di Stato e la richiesta di sospensiva».

Il senatore Pd Andrea Marcucci, presidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama aggiunge: «La decisione del Tar di bocciare la nomina di 5 direttori di musei italiani è gravissima, quasi una beffa».

«È giunto il momento di dare al Tar del Lazio un presidente straniero», è il commento ironico che Enrico Mentana, direttore del tg La7, affida a Facebook.