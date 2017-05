Arrestati i fratelli del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro

Una tempesta giudiziaria travolge la famiglia del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro.

I suoi due fratelli, gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro, sono stati infatti arrestati con l'accusa di aver stretto un patto con un clan camorristico del casertano per orientare l'aggiudicazione di appalti con intimidazioni mafiose e reimpiego delle ingenti risorse economiche provenienti dai traffici illeciti del clan.

Sono cinque in tutto gli arrestati e inoltre sono stati confiscati beni per circa 70 milioni di euro. Questi numeri dell'operazione dei Carabinieri del Ros della Campania per le infiltrazioni del clan camorristico Polverino nella realizzazione del "piano di insediamento produttivo" del comune di Marano, in provincia di Napoli.

Il piano è un'importante infrastruttura per il rilancio dell'economia locale che prevede lavori per 40 milioni di euro e su cui aveva messo gli occhi il clan, egemone nell'area nord-occidentale di Napoli.

L'Operazione Prisma è scattata dopo che le indagini hanno documentato il patto tra il clan camorristico e i fratelli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro di Sant'Antimo, nel napoletano, funzionale all'aggiudicazione dell'appalto attraverso intimidazioni mafiose e reimpiego delle ingenti risorse economiche provenienti dai traffici illeciti del clan.

Contestualmente i Carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro di beni immobili, partecipazioni societarie e rapporti finanziari per un valore di 70 milioni di euro. I 5 fermati sono indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio, minaccia e falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale, reati aggravati dalle finalità mafiose.

In passato lo stesso Luigi Cesaro, deputato di Forza Italia, era stato indagato per presunti legami di camorra, ma per lui la Dda di Napoli chiese e ottenne l'archiviazione.