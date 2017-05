Il dg Rai Campo Dall'Orto silurato dal consiglio di amministrazione

Bocciato il piano per l'informazione della Rai presentato dal direttore generale Antonio Campo Dall'Orto. Uno strappo tra il consiglio di amministrazione e il dg di Viale Mazzini che non sarà possibile sanare, anche perché tra i cinque no c'è quello pesantissimo della presidente Monica Maggioni.

Al voto non ha preso parte il consigliere Paolo Messa che aveva già lasciato i lavori per disaccordo con il dg sulla gestione complessiva dell'azienda. I no sono venuti anche dai consiglieri Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni, Giancarlo Mazzuca.

I consiglieri Carlo Freccero e Marco Fortis si sono astenuti sul piano news proposto dal direttore generale mentre l'unico voto a favore è' stato espresso dal consigliere Guelfo Guelfi.

Secondo il consigliere Freccero "il direttore generale deve continuare. Quello dell'informazione è un terreno estremamente delicato, forse quello che è mancato è stato qualche momento di astuzia. Il Cda andava coinvolto di più".

Il consigliere Siddi ha annunciato che il Cda della Rai "sarà riconvocato nei prossimi giorni, se avremo ulteriori materiali da esaminare, in particolare sui tetti ai compensi".

Colpo deciso alla dirigenza Dall'Orto anche dal sindacato dei giornalisti Rai Usigrai: "E' l'atto finale di un dg e di un cda inadatti al ruolo. Un vertice irresponsabile che antepone i propri conflitti di potere al bene della Rai servizio pubblico. Ventidue mesi senza un piano news è responsabilità di tutti. Nessuno escluso. Quindi tutti devono andare a casa. A questo punto - proseguono i sindacati - è necessario un incontro urgente con l'azionista per rappresentare la situazione drammatica di una azienda senza guida".