Ecco il simbolo per il piano B sovranista

E se Berlusconi alla fine dovesse scegliere Renzi? I sovranisti non si faranno trovare impreparati, uniranno le forze e andranno da soli alle elezioni sotto l'insegna di Italia Sovrana. È una suggestione che ormai si rincorre sempre più spesso dalle parti del centrodestra, sebbene l' esito delle elezioni francesi abbia un po' sgonfiato le vele dei lepenisti nostrani. E adesso c'è anche la prova «grafica» del piano B dei sovranisti: il simbolo della lista unitaria.

A scovare quella che per il momento è solo una bozza è stato il blogger Gabriele Maestri, creatore della pagina web «I simboli della discordia». E tra i parlamentari del centrodestra c'è chi ufficiosamente conferma che sì, la bozza sta girando, anche se per il momento qualsiasi altra ipotesi rischia di non essere suffragata dai fatti.

In particolare, il disegno sarebbe nato su impulso di alcuni esponenti di Forza Italia piuttosto vicini alla Lega. Di quelli che, insomma, in caso di intesa Berlusconi-Renzi sarebbero pronti a fare i bagagli per trasferirsi in una lista sovranista. Non sarebbe una novità. È solo di qualche settimana fa la notizia del deposito del marchio «Prima gli italiani» da parte di...

