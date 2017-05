La Cassazione respinge il ricorso di Berlusconi contro Veronica Lario: sì all'assegno di 2 milioni al mese

Sì all'assegno di separazione di 2 milioni di euro al mese a favore di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la prima sezione civile della Cassazione che, respingendo il ricorso dell'ex presidente del Consiglio, ha confermato la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, nel 2014, aveva fissato a 2 milioni di euro (riducendolo di un milione) l'assegno di mantenimento, relativo al periodo di separazione, a favore di Veronica Lario. La decisione della Suprema Corte, dopo l'udienza pubblica svolta nello scorso novembre - in cui la Procura generale aveva invece sollecitato una revisione, al ribasso, dell'assegno di separazione - è stata resa nota oggi con il deposito delle motivazioni.

Nella sentenza depositata oggi, i giudici della prima sezione civile rilevano che con la separazione "il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione", e dunque, "non vengono meno" gli aspetti "di natura patrimoniale": l'obbligo di "assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi".

La Cassazione ricorda dunque che i giudici d'appello, nella loro valutazione, hanno tenuto conto che "dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 2006 al 2010" emergeva il "reddito medio annuo" pari a "53 milioni di euro" di Silvio Berlusconi e che le classifiche Forbes lo ponevano "fra gli uomini più ricchi al mondo". Nella sentenza di oggi, i giudici della Suprema Corte ricordano anche la recentissima pronuncia sul divorzio dell'ex ministro Vittorio Grilli, quella in cui si è stabilito che il parametro di riferimento per l'assegno divorzile non è più il "tenore di vita ma l'indipendenza e l'autosufficienza economica" dell'ex coniuge: in quel caso però si parlava di assegno divorzio e non di separazione.