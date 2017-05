Boschi ancora nella bufera. M5S: "Gentiloni la cacci"

Non si placa la bufera su Maria Elena Boschi per il caso Banca Etruria dopo le rivelazioni contenute nel libro di De Bortoli secondo cui l'ex ministro avrebbe chiesto all'ex ad di Unicredit di acquistare l'istituto. I Cinque Stelle tornano ad attaccare il sottosegretario e chiedono che il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, le tolga le deleghe.

Luigi Di Maio insiste: "Il premier deve venire in Aula la settimana prossima e dirci che toglierà le deleghe al sottosegretario Boschi". Il vicepresidente della Camera ricorda che "Ghizzoni non ha ancora smentito", per questo motivo "Boschi se ne deve andare insieme al renzismo che ha infettato le istituzioni democratiche di questo Paese". I grillini nei giorni scorsi hanno annunciato una mozione di censura per costringerla a dimettersi: "Noi chiediamo al presidente Gentiloni di rimuovere Maria Elena Boschi. Poi, se dovessero resistere andremo avanti, vorrà dire che tutto il governo si assumerà la responsabilità di non averla rimossa".

Anche il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha cercato di aiutare la collega di governo, rivelando che anche lui si è interessato a suo tempo di Banca Etruria, ma come atto dovuto. Delrio ha spiegato che nel gennaio 2015 telefonò all'allora presidente della Banca Popolare dell'Emilia Romagna per avere informazioni su una possibile acquisizione.

Il retroscena di Delrio ha avuto l'effetto di fare infuriare ancora di più i grillini. I capigruppo Roberto Fico e Carlo Martelli hanno commentato: "Il conflitto d'interessi del governo è sempre più chiaro. Oggi scopriamo che dopo Maria Elena Boschi anche Graziano Delrio si era interessato per salvare Banca Etruria. Un intero governo in movimento per la banca della famiglia Boschi. Basta mezze verità, serve subito approvare la commissione d'inchiesta sulle banche. Solo così sarà possibile ascoltare tutti i soggetti protagonisti delle rivelazioni di questi giorni, fra cui anche Graziano Delrio".