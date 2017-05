Sciopero Rai il primo giugno

Il prossimo primo giugno la Rai, Radiotelevisione italiana, sarà in sciopero per l'intera giornata. Cgil, Uil, Ugl, Snater e Lisbersind Confsal hanno dichiarato l'astensione dal lavoro di «tutti gli impiegati, quadri e operai delle società del Gruppo Rai» per il primo giugno prossimo.

Le motivazioni della protesta sono «la pregiudiziale aziendale posta sull'incremento dei minimi salariali» e la richiesta di «rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro per quadri, impiegati e operai dipendenti della Rai» e di «erogazione del Premio di Risultato 2016».

In una lettera datata 9 maggio, i sindacati, sottolineando l'esito negativo dell'incontro di conciliazione con l'azienda svolto l'11 aprile «dichiarano una giornata di sciopero nazionale intero turno per il 1 giugno 2017, con blocco delle prestazioni accessorie (straordinari, reperibilità, straordinario in sesta giornata) a partire dal 31 maggio 2017, sino al 13 giugno 2017, per tutti gli impiegati, quadri e operai delle società del Gruppo Rai ( Rai S.p.A., Rai Way S.pA., Rai Com. S.p.A., Rai Cinema S.p.A.)».