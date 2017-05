Caos primarie Pd: profughi pagati due euro per votare Renzi

"Ci sono venuti a prendere con l’auto del centro di accoglienza e ci hanno portato a votare": non parla nemmeno italiano il giovane migrante intervistato a Ercolano dal sito Fanpage. "Poi - prosegue il ragazzo in francese - ci hanno detto di votare per la terza persona sulla scheda. Io l’ho fatto perché speravo di poter ottenere aiuto per i miei documenti per rimanere in Italia". Immigrati prelevati dai centri d’accoglienza e portati a votare per le primarie del Pd per due euro: questo mostra un video che è tutto un giallo. Nel filmato oltre la testimonianza del giovane immigrato - ospite di un centro di accoglienza del comune in provincia di Napoli - che racconta di essere stato prelevato ed accompagnato in uno dei seggi allestiti dal partito in città, immagini che mostrano...

